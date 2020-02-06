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Что влияет на цвет зубов и как лучше их отбеливать – дома или в стоматологии?
Источник материала: СТВ
Как говорил психолог Дейл Карнеги, улыбка ничего не стоит, но дорого ценится. Ведь улыбка – это самый простой способ выглядеть лучше. Красивые белые зубы считаются неотъемлемой принадлежностью красоты и здоровья человека. Медицина, в частности стоматология, не может игнорировать желание человека быть привлекательным, поэтому отбеливание зубов сегодня приобретает существенное значение.
Татьяна Ожешковская, врач-стоматолог-терапевт 1-ой категории:
Зубы подвергаются воздействию различных органических и неорганических красителей. К сожалению, провести процедуру отбеливания можно далеко не всегда. Изменить цвет коронок, пломб, имплантов или виниров невозможно. Для их осветления следует провести полную замену на новые. Также существует ряд сложных случаев, из-за которых отбеливание не даёт необходимый эффект. Существует и перечень противопоказаний, при которых данную процедуру проводить не рекомендуется. Что влияет на цвет зубов?
При необходимости можно проводить домашнее профессиональное отбеливание, но для получения стойкого результата следует регулярно повторять процедуру на протяжении длительного времени. Для отбеливания зубов в домашних условиях в стоматологии подбирается специальный отбеливающий гель, и изготавливаются капы индивидуально для каждого пациента. Процедура проводится дома в соответствии с рекомендациями врача.
Татьяна Ожешковская:
Перед тем как выбрать подходящую для вас процедуру отбеливания, необходимо посетить специалиста. В первую очередь, важно понять, в результате чего произошло изменение цвета зубов. Специалистом также проводится осмотр десен, устанавливается общее состояние зубов. До осуществления процедуры отбеливания следует провести профессиональную чистку полости рта.
Татьяна Ожешковская:
Если вы хотите радоваться белоснежной улыбке максимально долго, избегайте красящих продуктов, используйте специальные пасты и ополаскиватели, регулярно проводите профессиональную чистку зубов.
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Как говорил психолог Дейл Карнеги, улыбка ничего не стоит, но дорого ценится. Ведь улыбка – это самый простой способ выглядеть лучше. Красивые белые зубы...
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