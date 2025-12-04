Город спит - просыпается Гэтсби. Новогодняя вечеринка с резидентами Клуба Про бизнес, 17 декабря

Источник материала: ProBusiness





17 декабря крупнейшее сообщество собственников и предпринимателей — Клуб Про бизнес — приглашает на вечеринку, вдохновленную творчеством Ф.С. Фицджеральда и бессмертной книгой «Великий Гэтсби».



Для вас открыт весь Piano bar Minsk, где мы сыграем 3 круга бизнес-мафии — погрузившись в новое прочтение борьбы «красных» и «черных». Нетворкинг с резидентами и руководителями Клуба, блеск новогоднего нетворкинга пройдут под игристое и караоке. Для стильных дам и господ предусмотрен дресс-код,

Вечер подарит:

✨Прекрасное новогоднее настроение в кругу лидеров бизнеса. В окружении умных, заряженных, вдохновленных топ-менеджеров и собственников.

✨ Возможность познакомиться друг с другом ближе

✨ Взгляд со стороны на стратегию коммуникаций, мышления и лидерства.

💼 Тема вечера: игра в бизнес-мафию. Борьбу «красных» и «черных» мы представим в собственном прочтении, с акцентом на вызовы 21 века.

👉Три игры — три разных состава участников, рефлексия и подведение итогов после каждого круга.





В перерывах — под бокал игристого делимся, как адаптировать игровые приемы в реальную работу. И конечно не забываем, что это новогодняя игра, веселая и непредсказуемая!





В финале вечера: караоке и продолжение общения

Дресс-код «Великий Гетсби»: роскошный и яркий стиль ар-деко 1920-х годов. Блеск, свобода, гламур и дорогие вечеринки. Женственные силуэты, платья с пайетками и бахромой, эффектные аксессуары — для женщин, для мужчин — элегантные костюмы, смокинг.





Программа встречи:

💫18:00—19:00 Сбор гостей, легкий диджей-сет, легкие закуски и свободное общение.

💫 19:00—23:20 Подведение итогов года Клуба Про бизнес. Бизнес-мафия.

💫 23:20—00:00 Неформально общение, игристое, караоке.

🕔 18:00—00:00.

🏚Стильный Piano bar, ул. Юрово-Завальная, 3.





Чтобы принять участие, приобретайте возможность разовой встречи





Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io , звоните +375296228835

Ждем Вас 17 декабря !



Два года подряд, в 2024 и 2025 Клуб Про бизнес признается лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы побеждаем в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!»

Спасибо за доверие!