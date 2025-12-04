|
Город спит - просыпается Гэтсби. Новогодняя вечеринка с резидентами Клуба Про бизнес, 17 декабря
17 декабря крупнейшее сообщество собственников и предпринимателей — Клуб Про бизнес — приглашает на вечеринку, вдохновленную творчеством Ф.С. Фицджеральда и бессмертной книгой «Великий Гэтсби».
Вечер подарит:
💼 Тема вечера: игра в бизнес-мафию. Борьбу «красных» и «черных» мы представим в собственном прочтении, с акцентом на вызовы 21 века.
В перерывах — под бокал игристого делимся, как адаптировать игровые приемы в реальную работу. И конечно не забываем, что это новогодняя игра, веселая и непредсказуемая!
В финале вечера: караоке и продолжение общения
Дресс-код «Великий Гетсби»: роскошный и яркий стиль ар-деко 1920-х годов. Блеск, свобода, гламур и дорогие вечеринки. Женственные силуэты, платья с пайетками и бахромой, эффектные аксессуары — для женщин, для мужчин — элегантные костюмы, смокинг.
Программа встречи:
🕔 18:00—00:00.
Чтобы принять участие, приобретайте возможность
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Ждем Вас 17 декабря !
