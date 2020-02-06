В Минске хулиган выбил зубы Деду Морозу

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, 25-летний мужчина отмечал наступление Нового Года на корпоративе в минском баре. К нему подошел артист в костюме Деда Мороза, чтобы вручить подарок. В ответ на это мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил актера по лицу и выбил ему два зуба, сообщает Генпрокуратура.

Позже подозреваемый объяснил свой поступок тем, что был сильно пьян и не в полной мере контролировал свои действия. В последствии мужчина возместил вред потерпевшему и извинился перед ним.

Тем не менее, по факту хулиганства было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь. Мужчине было отказано в ходатайстве об освобождении от уголовной ответственности, так как до этого он более 20 раз привлекался к административной.

Теперь минчанину грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Мужчина под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направили в суд.