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Стало известно, сколько квартир построят в Беларуси для многодетных семей

06.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В текущем 2020 году в нашей стране для многодетных семей будет построено  немного меньше квартир, чем в прошлом году.

Если в 2019 году было возведено порядка 12 тыс. квартир для данной категории льготников, то в этом году планируется только  более 10 тыс. квартир.

Стало известно, сколько квартир построят в Беларуси для многодетных семей

Об этом сообщил вице-премьер Владимир Кухарев, передает пресс-служба правительства.

В этом году стоит задача построить 10,5 тыс. таких квартир и порядка 15,5 тыс. многодетных семей направить на строительство жилья, — пояснил Кухарев.

Отмечается, что с 2021 года в Беларуси многодетные семьи будут ожидать квартиру не более года. Часть семей будут получать квартиру в городах-спутниках.

В мае 2020 года в Смолевичах появится пилотный дом, 30 квартир из которого достанутся 30 многодетным семьям.

Всего в двух микрорайонах Смолевичей планируется построить 12 домов для минчан, а также всех желающих. Там будет возводиться инфраструктура.

На данный момент в этих микрорайонах началось строительство детского сада, школы, а также  идет реконструкция дороги Р53 до Смолевичей.  В 2020 году там также начнут строить поликлинику.

Помимо этого, активно развивать планируют еще один город-спутник Руденск. На нем планируется сделать акцент.

Фото: © Белновости

 
 
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В текущем 2020 году в нашей стране для многодетных семей будет построено  немного меньше квартир, чем в прошлом году. Если в 2019 году было возведено... ...
 
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