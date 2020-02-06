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Макей: Беларусь намерена укреплять отношения с Россией, но не будет зацикливаться на одном направлении

06.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Беларусь намерена укреплять сотрудничество с Россией, но не будет зацикливаться на одном направлении. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня в Софии журналистам после переговоров с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой, передает корреспондент БЕЛТА.

«Беларусь будет двигаться в том направлении, которое будет соответствовать ее национальным интересам. Наша принципиальная позиция заключается в том, что мы не можем и не должны дружить с кем-то в ущерб кому-то или против кого-то», — заявил Владимир Макей.

Он отметил, что у Беларуси исторически сложились хорошие отношения с «большим восточным соседом» — Россией. «Мы ни в коей мере не намерены разрывать эти отношения. Наоборот, мы готовы, намерены и будем и дальше укреплять всестороннее сотрудничество с Россией во всех сферах и областях. Но это не значит, что мы должны зацикливаться только лишь на одном направлении», — обратил внимание министр.

Владимир Макей пояснил, что зависимость только от какого-то одного направления весьма губительна для таких стран, как Беларусь, особенно в период мировых экономических и финансовых кризисов. «Мы считаем, что для того, чтобы выжить, необходимы сбалансированные отношения со всеми государствами. Исходя из этого принято стратегическое решение по диверсификации наших торгово-экономических, политических, гуманитарных и иных отношений», — добавил глава белорусского МИД.

 
 
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Беларусь намерена укреплять сотрудничество с Россией, но не будет зацикливаться на одном направлении. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей...
 
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