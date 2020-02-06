Волков получил вызов в сборную Беларуси. Защитник ранее участвовал в организации договорных матчей

Отметим, что в ростер национальной команды попал защитник БАТЭ Захар Волков. Футболист во время выступления в «Нафтане» участвовал в организации договорных матчей. Как сообщили в ГУБОПиК, уголовное преследование в отношении Волкова прекращено, футболист явился с повинной и помог следствию.