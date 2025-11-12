|
Как не переплачивать за отпуск: стратегия, которая работает каждый год
12.11.2025 11:25 — Разное | ProBusiness
Елена Кудлакова — эксперт с более чем 16-летним опытом в туризме, основатель
— Елена, в последнее время всё чаще слышно, что выгоднее бронировать туры заранее. Это действительно так?
— Да, и это не маркетинговый трюк, а реальность.
И получается парадокс — чем позже бронируешь, тем дороже.
Поэтому сейчас выгоднее всего покупать туры заранее — особенно если речь идёт о популярных направлениях вроде Турции или любых экзотических, которые формируются на базе регулярных авиарейсов, например, туры на Мальдивы, Филиппины, Маврикий, Сейшелы.
— А что конкретно получает человек, бронируя заранее?
— Главное — спокойствие и выгоду.
Во-первых, это цена.
Во-вторых, лучший выбор.
Когда бронируешь рано, доступен весь ассортимент: отели, хорошие авиарейсы, нужные даты. Летом остаются либо дорогие варианты, либо те, что «не совсем то».
И наконец, эмоциональное спокойствие.
— То есть это не про спешку, а наоборот — про осознанность?
— Именно! Раннее бронирование — это не «беги и купи сейчас», а «запланируй и выиграй потом». Это выбор людей, которые ценят качество и думают на шаг вперёд.
В агентстве «А» мы часто говорим:
«Хороший отдых начинается не в аэропорту, а в момент, когда ты принимаешь спокойное решение»
Такой подход снимает стресс и превращает путешествие в удовольствие ещё до вылета.
— А если планы изменятся? Не страшно бронировать заранее?
— Хороший вопрос. Современные туроператоры и агентства работают гибко — многие тарифы позволяют внести изменения или вернуть часть средств. Мы, например, в «А» всегда стараемся подбирать вариант с «подушкой безопасности»: если клиенту нужно поменять даты или направление, у нас есть решения.
— Почему, по-вашему, многие всё ещё сомневаются?
— Потому что у нас в сознании осталась установка: «горящие туры дешевле».
— Приведите пример из практики
— Самый показательный пример — Турция.
И таких примеров десятки. Даже лично у меня был случай, когда мы с семьей забронировали тур на лето в январе, а через месяц к нам решили присоединится наши родители и такой тур уже стоил на 350 евро дороже. А ближе к вылету разница уже составляла более 900 евро. Поэтому и лично для себя мы всегда выбираем туры по акции «раннее бронирование».
Люди, которые привыкли покупать заранее, уже знают: ноябрь-январь — время лучших цен на туры, а не только подарков и распродаж.
— То есть вы советуете планировать уже сейчас?
— Да, особенно если речь идёт о лете 2026 года или о направлениях, где важен выбор: Турция, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд и другие. Сейчас операторы предлагают специальные условия: минимальный депозит, рассрочку, бонусы за предоплату. А ещё это даёт больше времени для планирования. Мы можем продумать маршрут, экскурсии, трансферы, даже подобрать конкретные виды номеров в отеле — всё то, на что весной обычно не хватает времени.
— Елена, а как вы считаете, почему клиенты выбирают именно ваше агентство?
— Потому что мы не продаем туры — мы создаём путешествия. В агентстве «А» мы внимательно слушаем человека: зачем он едет, что ему сейчас важно — восстановиться, перезагрузиться, провести время с семьёй или просто помолчать у моря. Мы не подбираем тур «по фильтрам». Мы проектируем впечатление — под его настроение, темп, ожидания.
Плюс — огромный опыт и репутация. Мы честно объясняем, где действительно выгодно, а где — просто красивая акция. И клиенты это чувствуют. Поэтому возвращаются.
— Что вы посоветуете тем, кто всё ещё думает: бронировать сейчас или подождать?
— Если вы уже знаете, куда и когда хотите — бронируйте.
— Получается, раннее бронирование — это своего рода инвестиция?
Совершенно верно.
Мы в «А» всегда говорим:
«Путешествие — это про состояние. А состояние лучше всего планировать заранее»
📍Вывод:
А если вы хотите подобрать тур, который подойдет именно вам — в
