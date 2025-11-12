Как не переплачивать за отпуск: стратегия, которая работает каждый год

Источник материала: ProBusiness

Елена Кудлакова — эксперт с более чем 16-летним опытом в туризме, основатель премиального турагентства «А» . Команда агентства специализируется на создании индивидуальных и экзотических путешествий и уделяет особое внимание качеству сервиса и эмоциональному комфорту клиентов.

— Елена, в последнее время всё чаще слышно, что выгоднее бронировать туры заранее. Это действительно так?

— Да, и это не маркетинговый трюк, а реальность.

Раннее бронирование стало настоящей стратегией — как для клиентов, так и для агентств. Раньше многие откладывали покупку тура в надежде на «горящее предложение». Но последние пару лет рынок изменился: отели заполняются раньше, авиаперевозчики корректируют тарифы чаще, а туроператоры работают по гибким системам динамического ценообразования, наподобие Яндекс.Такси.

И получается парадокс — чем позже бронируешь, тем дороже.

Поэтому сейчас выгоднее всего покупать туры заранее — особенно если речь идёт о популярных направлениях вроде Турции или любых экзотических, которые формируются на базе регулярных авиарейсов, например, туры на Мальдивы, Филиппины, Маврикий, Сейшелы.

— А что конкретно получает человек, бронируя заранее?

— Главное — спокойствие и выгоду.

Во-первых, это цена.

Наши клиенты, которые оформили туры по акции «раннее бронирование» прошлого года на лето-осень 2025, в среднем сэкономили на проживании в отеле от 25 до 40% по сравнению с теми, кто бронировал весной.

Во-вторых, лучший выбор.

Когда бронируешь рано, доступен весь ассортимент: отели, хорошие авиарейсы, нужные даты. Летом остаются либо дорогие варианты, либо те, что «не совсем то».

И наконец, эмоциональное спокойствие.

Ты не нервничаешь, не ловишь курс валют, не метёшь всё подряд «пока осталось». Всё продумано, оплачено и зафиксировано.

Можно спокойно ждать отпуска, а не устраивать марафон «где купить тур».







— То есть это не про спешку, а наоборот — про осознанность?

— Именно! Раннее бронирование — это не «беги и купи сейчас», а «запланируй и выиграй потом». Это выбор людей, которые ценят качество и думают на шаг вперёд.

В агентстве «А» мы часто говорим:

«Хороший отдых начинается не в аэропорту, а в момент, когда ты принимаешь спокойное решение»

Такой подход снимает стресс и превращает путешествие в удовольствие ещё до вылета.

— А если планы изменятся? Не страшно бронировать заранее?

— Хороший вопрос. Современные туроператоры и агентства работают гибко — многие тарифы позволяют внести изменения или вернуть часть средств. Мы, например, в «А» всегда стараемся подбирать вариант с «подушкой безопасности»: если клиенту нужно поменять даты или направление, у нас есть решения.

Поэтому главное — бронировать через профессионалов, а не искать случайные предложения в интернете. Опытный агент знает, какие туры можно безопасно бронировать заранее, а где лучше подождать.





— Почему, по-вашему, многие всё ещё сомневаются?

— Потому что у нас в сознании осталась установка: «горящие туры дешевле».

Но мир изменился. Раньше операторы закупали большие блоки мест и ближе к дате снижали цены, чтобы продать остатки. Сегодня всё работает наоборот: отели и перевозчики продают лучшие места заранее, а ближе к сезону повышают цены. Поэтому ожидание больше не равно выгода. Сейчас выигрывает тот, кто планирует.





— Приведите пример из практики агентства «А» .

— Самый показательный пример — Турция.

В ноябре 2024 года на акции Black Friday у нас бронировали много туров на лето 2025.

Тогда, например, недельный отдых в хорошем 5★ отеле стоил в среднем около 2700 € за семью. Весной аналогичный тур уже подорожал до 3400−3800 €.

И таких примеров десятки. Даже лично у меня был случай, когда мы с семьей забронировали тур на лето в январе, а через месяц к нам решили присоединится наши родители и такой тур уже стоил на 350 евро дороже. А ближе к вылету разница уже составляла более 900 евро. Поэтому и лично для себя мы всегда выбираем туры по акции «раннее бронирование».

Люди, которые привыкли покупать заранее, уже знают: ноябрь-январь — время лучших цен на туры, а не только подарков и распродаж.

— То есть вы советуете планировать уже сейчас?

— Да, особенно если речь идёт о лете 2026 года или о направлениях, где важен выбор: Турция, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд и другие. Сейчас операторы предлагают специальные условия: минимальный депозит, рассрочку, бонусы за предоплату. А ещё это даёт больше времени для планирования. Мы можем продумать маршрут, экскурсии, трансферы, даже подобрать конкретные виды номеров в отеле — всё то, на что весной обычно не хватает времени.







— Елена, а как вы считаете, почему клиенты выбирают именно ваше агентство?

— Потому что мы не продаем туры — мы создаём путешествия. В агентстве «А» мы внимательно слушаем человека: зачем он едет, что ему сейчас важно — восстановиться, перезагрузиться, провести время с семьёй или просто помолчать у моря. Мы не подбираем тур «по фильтрам». Мы проектируем впечатление — под его настроение, темп, ожидания.

Плюс — огромный опыт и репутация. Мы честно объясняем, где действительно выгодно, а где — просто красивая акция. И клиенты это чувствуют. Поэтому возвращаются.

— Что вы посоветуете тем, кто всё ещё думает: бронировать сейчас или подождать?

— Если вы уже знаете, куда и когда хотите — бронируйте.

Потому что каждый месяц ожидания может стоить вам нескольких сотен евро и потери лучших вариантов. Если сомневаетесь — приходите, и мы поможем определиться.

Иногда достаточно поговорить, задать пару вопросов — и становится понятно, куда «тянет». Путешествие начинается не с билета, а с решения, которое принимаешь спокойно и вовремя.

— Получается, раннее бронирование — это своего рода инвестиция?

Совершенно верно.

Это инвестиция не только в деньги, но и в комфорт, выбор и эмоции.

Ты заранее фиксируешь цену, экономишь на стрессе и получаешь уверенность, что всё под контролем.

Мы в «А» всегда говорим:

«Путешествие — это про состояние. А состояние лучше всего планировать заранее»

📍Вывод:

Раннее бронирование — это не про спешку, а про осознанность.

Это возможность сделать отдых выгодным, продуманным и по-настоящему комфортным.