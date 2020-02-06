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Как сделать, чтобы фуру не унесло ветром? Водитель из Польши придумал способ (почти получилось)
Источник материала: Tut.by
В среду на Хорватию обрушился сильный ветер, который доставил много проблем водителям. Особенно не повезло тем, кто был за рулем фур: за сутки в стране ветер опрокинул сразу несколько грузовиков. Дальнобойщик из Польши снял на видео свою попытку спасти фуру от ветра — для этого он использовал подручные средства прямо на дороге. И у него почти получилось — посмотрите, что он придумал!
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В среду на Хорватию обрушился сильный ветер.
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