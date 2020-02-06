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В Новополоцке рабочий упал с высоты около 8 метров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 5 февраля в Новополоцке был тяжело травмирован рабочий.
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В результате падения с высоты около 8 метров рабочий получил телесные повреждения. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии, он госпитализирован.
Место происшествия осмотрено, назначено проведение судмедэкспертизы, изъята необходимая для проверки документация, опрашиваются очевидцы.
Зимой 2019 года в Витебске мужчина упал в вентшахту девятиэтажки.
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Новости Беларуси. Днём 5 февраля в Новополоцке был тяжело травмирован рабочий. Как сообщает Следственный комитет, 49-летний кровельщик работал на крыше здания...
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