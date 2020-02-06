Митинг по поводу прибытия международной “Эстафеты Победы” вдоль внешних границ государств-участников СНГ прямо сейчас проходит в агрогородке Дивин. Подробности читайте в репортаже с места событий Дмитрия Белова в ближайших выпусках “КВ”.
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Митинг по поводу прибытия международной “Эстафеты Победы” проходит в агрогородке Дивин
06.02.2020 — Разное | Кобринский вестник
Источник материала: Кобринский вестник
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Митинг по поводу прибытия международной “Эстафеты Победы” проходит в агрогородке Дивин
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