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Митинг по поводу прибытия международной “Эстафеты Победы” проходит в агрогородке Дивин

06.02.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Митинг по поводу прибытия международной “Эстафеты Победы” вдоль внешних границ государств-участников СНГ прямо сейчас проходит в агрогородке Дивин. Подробности читайте в репортаже с места событий Дмитрия Белова в ближайших выпусках “КВ”.

Митинг по поводу прибытия международной “Эстафеты Победы” проходит в агрогородке Дивин
 Митинг по поводу прибытия международной “Эстафеты Победы” проходит в агрогородке Дивин
 Митинг по поводу прибытия международной “Эстафеты Победы” проходит в агрогородке Дивин
 Митинг по поводу прибытия международной “Эстафеты Победы” проходит в агрогородке Дивин
 Митинг по поводу прибытия международной “Эстафеты Победы” проходит в агрогородке Дивин

 
 
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Митинг по поводу прибытия международной “Эстафеты Победы” проходит в агрогородке Дивин
 
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