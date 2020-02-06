Горжусь своими земляками

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Это тема очередного единого дня информирования, который прошел в средней школе №1 г.Дубровно для учащихся старших классов. Его участником стал чемпион II Европейских игр по самбо Александр Кокша, один из самых почетных выпускников последних лет средней школы №1 г.Дубровно.

На встрече присутствовал классный руководитель Александра — учитель русского языка и литературы Светлана Макаревич. Она поделилась воспоминаниями о своем ученике и о том времени, когда он учился в школе.

Александр Кокша говорил о своем первом тренере Геннадии Кускове, поделился впечатлениями участия и победы во II Европейских играх. Учащиеся школы с огромным вниманием и удовольствием рассматривали золотую медаль, каждый хотел подержать ее в своих руках.

Чемпион ответил на вопросы учащихся, рассказал, как пришел в спорт, почему выбрал именно самбо и где завоевал свою первую награду.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.