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Горжусь своими земляками

06.02.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Горжусь своими земляками

Это тема очередного единого дня информирования, который прошел в средней школе №1 г.Дубровно для учащихся старших классов. Его участником стал чемпион II Европейских игр по самбо Александр Кокша, один из самых почетных выпускников последних лет средней школы №1 г.Дубровно.
На встрече присутствовал классный руководитель Александра — учитель русского языка и литературы Светлана Макаревич. Она поделилась воспоминаниями о своем ученике и о том времени, когда он учился в школе.
Александр Кокша говорил о своем первом тренере Геннадии Кускове, поделился впечатлениями участия и победы во II Европейских играх. Учащиеся школы с огромным вниманием и удовольствием рассматривали золотую медаль, каждый хотел подержать ее в своих руках.
Чемпион ответил на вопросы учащихся, рассказал, как пришел в спорт, почему выбрал именно самбо и где завоевал свою первую награду.
Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
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Это тема очередного единого дня информирования, который прошел в средней школе №1 г.Дубровно для учащихся старших классов. Его участником стал
 
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