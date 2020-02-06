Сергей Плотко о том, почему занятие музыкой — дело для настоящих парней

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сергею Плотко, музыканту, аранжировщику, руководителю народного эстрадно-джазового ансамбля «Кавертон» городского Дома культуры, исполняется 50 лет. Вся его жизнь связана с музыкой. Он – музыкант и по профессии, и по призванию. Интерес к этому виду искусства у Сергея возник еще в детстве, а на выбор будущей профессии повлияло немало других обстоятельств.





«Занятие музыкой – дело для настоящих парней»

В пятом классе Сергей Плотко и его брат-близнец Валерий пошли учиться в музыкальную школу.

– Во-первых, я очень любил музыку и мечтал создать свой вокально-инструментальный ансамбль, – рассказывает собеседник. – Во-вторых, считал, что занятие музыкой – дело для настоящих парней.

Старт обучению в музыкальной школе по классу «кларнет» Сергею Плотко дал его первый педагог Николай Метельский. Но раскрытие юного дарования случилось позже. После увольнения педагога Сергей вынужден был поменять не только музыкальный инструмент, но и преподавателя.

– Педагог для музыканта – путеводная звезда, – улыбается Сергей. – Для Виктора Задерковского, у которого я стал получать уроки игры на трубе, музыка была жизнью, его страстью. И на все это он «подсадил» и меня. Благодаря своему наставнику я не занимался музыкой «из-под палки». Он воспитал во мне упорство, настойчивость, а без этого успех и признание невозможны. Таких удивительных людей, талантливых педагогов – единицы.



«Музыка настойчиво входила в мою жизнь»

Саксофон, а именно с этим инструментом в руках сегодня ассоциируется музыкант, Сергей Плотко освоил, будучи студентом Барановичского музыкального училища.

– Музыка настойчиво входила в мою жизнь, – признается Сергей. – Я мог часами и неустанно разучивать партии, заниматься, заниматься. Меня мало интересовали мальчишечьи тусовки, любовные встречи-расставания… Музыка и только музыка.

Уже в училище осуществилась заветная мечта парня – он создал свою вокально-инструментальную группу. Ребята играли популярные по тем временам мелодии 80-х, носили джинсы-бананы, куртки-косухи и старались быть взрослыми в загадочном и удивительном музыкальном мире.

– Нам даже посчастливилось записать несколько произведений на студии легендарного Стаса Намина в одно время с известной российской группой «Рондо», – вспоминает Сергей. – Это незабываемо.

После службы в армии и нескольких лет работы в школе с музыкальным уклоном в Барановичском районе Сергей Плотко возвратился в родные пенаты. К тому времени он успел обзавестись семьей, а где, как не на родной земле, лучше и легче вить семейное гнездо.

«По жизни, как в горах, я не смотрю вниз»

В городском Доме культуры Сергей Плотко работает без малого 25 лет. За это время он был руководителем духового оркестра и уже двенадцать лет возглавляет эстрадно-джазовый ансамбль «Кавертон».

– Моя судьба терниста, и легко, поверьте, мне ничего не давалось, – признается собеседник. – Но по жизни, как в горах, я не смотрю вниз. Конечно же, падаю, поднимаюсь и карабкаюсь вверх.

Сегодня музыкант Сергей Плотко – известная личность в городе, музыкальных кругах за его пределами. Он профессионально играет на гитаре, баяне, ударных и клавишных инструментах, практически на всех духовых инструментах: саксофоне, трубе, флейте, тромбоне, баритоне. И еще мечтает освоить дудук, удивительный армянский инструмент. Сергей Плотко работает практически во всех коллективах городского Дома культуры, уже много лет поет и аккомпанирует в знаменитой «Толоке». Что касается его детища – эстрадно-джазового ансамбля «Кавертон», он любим и узнаваем на любых концертных площадках, желают видеть коллектив на творческих фестивалях и конкурсах самого разного уровня.

– Всеми музыкантами, в том числе и мной, любим конкурс «Пружанский блюз», – рассказывает Сергей. – Проходит он один раз в три года, и поэтому у нас есть возможность поработать над репертуаром, подготовиться, чтобы в дальнейшем иметь результат.

И результат действительно есть. Только за последние годы в копилке достижений коллектива дипломы всех трех степеней.

В прошлом году впервые «Кавертон» принимал участие в международном конкурсе исполнительских искусств в городе Ивацевичи и неожиданно для всех стал обладателем диплома первой степени. Но руководитель ансамбля считает:

– Победы, как и провалы, – не вердикт. Они лишь мотивируют к приобретению новых исполнительских навыков, постоянной и целенаправленной работе всех и каждого.

Музыка – увлечение семейное

Первый музыкальный инструмент Сергею Плотко купил его дед, папин отец. Это была семиструнная певучая гитара. Правды ради, шикарный дедовский подарок – баян – на двенадцатый день своего рождения получил и его брат-близнец Валерий.

– Мы любили с братьями, а музыкальным даром в нашей семье не обделен и младший Олег, устраивать для родителей вечерние концерты. Взяв в руки импровизированный микрофон, мы пели песни, играли на баяне, барабане, трубе. Это было забавно и празднично.

К слову, дед Сергея стремился занять музыкой мальчишек не только для того, чтобы те как можно меньше болтались по улице. Он, гармонист-самоучка, видел в ребятах талант, а шикарными подарками всего лишь мотивировал к раскрытию его новых граней, надеясь, что во взрослой жизни для его любимых мальчишек это будет не просто «делом по душе», но и призванием.

– Более пятнадцати лет Валера живет в Америке. Несмотря на то, что трудится по рабочей специальности, с музыкой не расстается. Играет на басс-гитаре в церкви, исполняет эстраду, джаз для родных, для души, – рассказывает собеседник. – Если делает подарки, в частности, мне, то только музыкальные. Например, на 45-летие подарил трубу, а к нынешнему юбилею прислал радиомикрофон для духовых инструментов. Уже успел апробировать в минувшие выходные на юбилейном вечере одноклассницы.

Удивительный и глубокий голос, который сливается воедино с голосами участников хора ветеранов городского Дома культуры, имеет и мама Сергея Нина Павловна. Она – главный критик и ценитель музыкального творчества сыновей, самый искренний и надежный человек при любых неприятностях.

– Она видит, слышит и чувствует то, что другим не слышится. Она понимает то, чего другие не понимают. И только потому, что она просто наша мама.

Для любого дела нужен характер

В последнее время Сергей Плотко преуспел и в плане здорового образа жизни. Ему не стоило больших усилий отказаться от бокала вина, сигарет. Немного сложнее оказалось есть рукколу и салат из сельдерея.

– Сегодня я мог бы смело поспорить со знаменитой актрисой кино и театра Фаиной Раневской, которая утверждала, что «если не кушать хлеб, не пить вино с рыбкой – лицо становится меньше, но грустнее». Ничего подобного, все намного проще.

Каждое утро Сергей Плотко обливается холодной водой. Начинал постепенно, и в итоге – полное обливание всего тела. На православный праздник Крещение Господне уже несколько лет подряд окунается в иордани.

– Но в этом деле, как и в музыке, нужен характер, – считает собеседник.

И с этим не поспоришь.

Вместо послесловия

Когда тяжело на душе, Сергей Плотко берет в руки саксофон и играет. Чаще всего одну и ту же мелодию.

– Очень популярным во времена моего детства был многосерийный художественный фильм «Долгая дорога в дюнах». Однажды услышав в нем удивительную мелодию Раймонда Паулса, я полюбил ее, настойчивую и чувственную, на всю жизнь. Сегодня с огромным удовольствием это произведение включаю в свои сольные и сборные концерты, играю по просьбе родных, друзей, на многочисленных торжествах.

– А вы, без стеснения, могли бы выйти на улицу и сыграть ее для прохожих или же для пассажиров дизель-поезда «Барановичи – Лунинец», например? – интересуюсь у Сергея.

– Принято считать, что у талантливых музыкантов, певцов, танцоров есть одна общая черта – неутолимая любовь к музыке. И именно эта любовь не помешала бы мне, как вы говорите, выйти и играть для людей на улице. К тому же (улыбается) это хорошая самореклама.

Галина НИКОЛАЕВА.

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