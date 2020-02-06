Помочь конкретному человеку. Первый прием граждан на Вороновщине провел сенатор Игорь Гедич

Источник материала: Вороновская газета





Помочь конкретному человеку — такого принципа в своей деятельности намерен придерживаться член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Гродненской области Игорь Гедич.

— Проведение личных приемов граждан — это один из эффективных и действенных способов узнать о проблемах, имеющихся в регионах, узнать из первых уст, от населения, — считает Игорь Николаевич. — Обращения граждан ориентируют нас на конкретные дела. Парламентарии поднимают озвученные проблемы на уровне профильных министерств и ведомств, учитывают в своей деятельности. Ведь в законотворческом портфеле немало инициатив, направленных на решение повседневных проблем людей.







Очень важны консолидация в обществе — от этого зависит успех развития страны, подчеркнул он. Каждый из нас должен быть нацелен на созидание, а не на разрушение.

В приемный день парламентарию поступило одно обращение от жительницы райцентра. Проблема пенсионерки решена в ходе приема.







Галина ШЛЕМПО.

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