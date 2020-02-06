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В Беларуси запустили систему оплаты городского транспорта по QR-коду. Как она работает
Источник материала: Tut.by
С 6 февраля в Беларуси можно оплатить проезд в общественном транспорте с помощью QR-кода через мобильное приложение «Оплати». Систему разработала компания LWO вместе с Белинвестбанком. Пока она работает на четырех автобусных маршрутах в Борисове, ее начали тестировать в Гомеле, сообщили в банке.
Чтобы оплатить таким образом проезд, нужно навести сканер в приложении «Оплати» на QR-код, который размещен в салоне автобуса. После этого электронный билет отобразится в приложении. На нем будет указан номер билета, номер автобуса и его автобусный парк, дата и время покупки, стоимость проезда.
Если в салон зайдет контролер, пассажиру нужно отсканировать через приложение QR-код контролера. После этого на экране отобразится оплаченный билет. Если он недействителен, то на экране появится соответствующая надпись.
В Белинвестбанке сообщают, что интеграция приложения с автоматизированными системами автопарка заняла около трех месяцев.
— Сегодня система полностью готова для тиражирования и использования по всей стране. Скоро оплатить проезд в автобусе с помощью QR-кода можно будет и в других городах, — констатируют в банке.
В Минске, в свою очередь, с мая прошлого года
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Пока оплатить проезд таким способом можно только в Борисове, но в будущем QR-оплата может появиться и в других городах.
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