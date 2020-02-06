В Беларуси запустили систему оплаты городского транспорта по QR-коду. Как она работает

Источник материала: Tut.by

С 6 февраля в Беларуси можно оплатить проезд в общественном транспорте с помощью QR-кода через мобильное приложение «Оплати». Систему разработала компания LWO вместе с Белинвестбанком. Пока она работает на четырех автобусных маршрутах в Борисове, ее начали тестировать в Гомеле, сообщили в банке.



Фото предоставлено Белинвестбанком

Чтобы оплатить таким образом проезд, нужно навести сканер в приложении «Оплати» на QR-код, который размещен в салоне автобуса. После этого электронный билет отобразится в приложении. На нем будет указан номер билета, номер автобуса и его автобусный парк, дата и время покупки, стоимость проезда.

Если в салон зайдет контролер, пассажиру нужно отсканировать через приложение QR-код контролера. После этого на экране отобразится оплаченный билет. Если он недействителен, то на экране появится соответствующая надпись.

В Белинвестбанке сообщают, что интеграция приложения с автоматизированными системами автопарка заняла около трех месяцев.

— Сегодня система полностью готова для тиражирования и использования по всей стране. Скоро оплатить проезд в автобусе с помощью QR-кода можно будет и в других городах, — констатируют в банке.

В Минске, в свою очередь, с мая прошлого года тестировали оплату карточкой в наземном транспорте. В тестовом режиме система работала в трамваях маршрута № 6. Однако в "Минсктрансе" сперва резко высказались о минусах такой оплаты проезда, а в начале февраля расторгли договор с банком об эксплуатации системы. Основная претензия транспортников — отложенные поступления платежей и «потерянные» транзакции (в БПС-Сбербанке, который разрабатывал систему, это отрицают ).