Спасатели Быховщины встретились с трудовым коллективом районного потребительского обществ

Спасатели Быховщины совместно с представителями Быховской районной организации общественного объединения «
В начале мероприятия спасатель, с помощью «Интерактивной карты ЧС» рассказал о пожарах, произошедших на территории района, проанализировав основные причины их возникновения, и заострил внимание на пожарах, произошедших в результате курения в пастели. Каждый присутствующий увидел реальные последствия неосторожного обращения с огнем при курении, в том числе в нетрезвом состоянии. Далее присутствующие с удовольствием приняли участие в интерактивной игре «Где логика?». Между командами развернулась нешуточная борьба. Проявления логики сверкали во всей красе.
В ходе игры спасатель с помощью представителей «
В завершении мероприятия была распространенна наглядно-изобразительная продукция
Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС
Евгений Демиденко