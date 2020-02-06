Спасатели Быховщины встретились с трудовым коллективом районного потребительского обществ

Источник материала: Маяк Преднепровья

Спасатели Быховщины совместно с представителями Быховской районной организации общественного объединения « БРСМ » встретились с трудовым коллективом Быховского обособленного подразделения Могилевского районного потребительского общества.

В начале мероприятия спасатель, с помощью «Интерактивной карты ЧС» рассказал о пожарах, произошедших на территории района, проанализировав основные причины их возникновения, и заострил внимание на пожарах, произошедших в результате курения в пастели. Каждый присутствующий увидел реальные последствия неосторожного обращения с огнем при курении, в том числе в нетрезвом состоянии. Далее присутствующие с удовольствием приняли участие в интерактивной игре «Где логика?». Между командами развернулась нешуточная борьба. Проявления логики сверкали во всей красе.

В ходе игры спасатель с помощью представителей « БРСМ » напомнил правила действия при возникновении пожара, правила использования первичных средств пожаротушения, подчеркнул необходимость установки автономных пожарных извещателей. Не осталось без внимания и мобильное приложение « МЧС Беларуси: Помощь рядом». Спасатель рассказал про функционал приложения и наглядно продемонстрировал его возможности.

В завершении мероприятия была распространенна наглядно-изобразительная продукция МЧС Республики Беларусь .

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Евгений Демиденко