Семейный капитал можно использовать досрочно. Как это сделать?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На прошлой неделе в райисполкоме состоялось заседание комиссии во главе с заместителем председателя райисполкома Сергеем Сороковым по рассмотрению заявлений на досрочное использование средств семейного капитала.

С 1 января этого года семейным капиталом есть возможности распорядиться, не ожидая совершеннолетия ребенка, на которого он оформлен. Раньше средства семейного капитала можно было использовать досрочно только для оплаты медицинских услуг, а теперь и для улучшения жилищных условий многодетной семьи, обучения в государственных высших и средних специальных учебных заведениях.

К слову, в Ганцевичском районе желание воспользоваться семейным капиталом досрочно выразили уже более десяти семей. Примечательно, что все заявления касались улучшения жилищных условий.

Чтобы комиссия приняла положительное решение по поводу досрочного распоряжения семейным капиталом, в первую очередь нужно собрать определенный пакет документов.





Ниже – список документов, которые необходимо подать для досрочного распоряжения средствами семейного капитала с целью улучшения жилищных условий (строительства (реконструкции)) или приобретения жилья, погашения задолженности по кредитам, выданным на эти цели, и выплаты процентов за пользование ими:

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

решение или копия решения (выписка из решения) о назначении семейного капитала;

справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий – в случае состояния на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы (службы);

свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельного участка или государственный акт на право собственности на землю либо на право пожизненного наследуемого владения землей, копии документов, подтверждающих наличие согласованной проектной документации и разрешения на строительство (реконструкцию), – в случае строительства (реконструкции) одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме;

договор создания объекта долевого строительства – в случае строительства (реконструкции) жилого помещения в порядке долевого участия в жилищном строительстве;

выписка из решения общего собрания организации застройщиков (собрания уполномоченных) о приеме гражданина в эту организацию – в случае строительства (реконструкции) жилого помещения в составе организации застройщиков;

предварительный договор приобретения жилого помещения – в случае приобретения жилого помещения, за исключением жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу;

копия зарегистрированного договора купли-продажи жилого помещения – в случае приобретения жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу;

копия кредитного договора о предоставлении кредита на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения – в случае погашения задолженности по кредитам, предоставленным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и выплаты процентов за пользование ими;

документ, удостоверяющий личность, и (или) свидетельство о рождении члена семьи, в отношении которого досрочно используется семейный капитал;

документы, удостоверяющие личность, и (или) свидетельства о рождении, выписки из решений суда об усыновлении (удочерении), о восстановлении в родительских правах или иные документы, подтверждающие включение в состав семьи гражданина, не учтенного в ее составе при назначении семейного капитала (представляются на детей, которые не были учтены в составе семьи при назначении семейного капитала);

документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о перемене имени, выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) и другие), – в случае изменения фамилии, собственного имени, отчества, даты рождения совершеннолетнего члена семьи, обратившегося за досрочным распоряжением средствами семейного капитала, и (или) члена семьи, в отношении которого досрочно используется семейный капитал;

свидетельство о смерти либо справка органа, регистрирующего акты гражданского состояния (далее – орган загса), содержащая сведения из записи акта о смерти, копия решения суда об объявлении гражданина умершим, о признании безвестно отсутствующим, копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий исключение из состава семьи гражданина, которому назначен семейный капитал, или невозможность его обращения, – в случае обращения совершеннолетнего члена семьи, не являющегося гражданином, которому назначен семейный капитал, или законного представителя несовершеннолетнего члена семьи, не относящегося к членам семьи.

Кроме необходимых документов, в процессе выдачи семейного капитала досрочно есть некоторые нюансы. Например, воспользоваться денежными средствами до достижения ребенком 18-летия не сможет заявитель, совершивший тяжкое преступление. Для того, чтобы учесть все моменты, и работает комиссия райисполкома.

Кстати, заявление о досрочном распоряжении семейным капиталом рассматривается на протяжении месяца со дня его подачи. Если комиссия принимает положительное решение, человек с копией этого решения и пакетом документов должен обратиться в отделение ОАО «АСБ Беларусбанк».

Виктория ПРИКОТА.

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