В Пинске в этом году планируют капитально отремонтировать 20 домов

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске в текущем году запланировано капитально отремонтировать 20 жилых домов. Такая информация сегодня прозвучала во время приема граждан помощником Президента - инспектором по Брестской области Анатолием Маркевичем, передает корреспондент БЕЛТА.





В план включены многоквартирные дома высотой от двух до девяти этажей. Специалисты проведут там комплекс работ: где-то необходимо починить крышу, инженерные сети, заменить окна, привести в порядок места общего пользования. На капремонт домов предусмотрено направить более Br3,8 млн.





Вопрос капитального ремонта подняли две жительницы двухэтажного дома, построенного в середине прошлого века. В программе капремонта жилья на ближайшие годы его пока нет. В документ включены дома, требующие первоочередного ремонта. "Во-первых, попрошу руководство горисполкома конкретизировать, когда можно приступить к капремонту этого дома. Во-вторых, кровля течет, есть проблемы с дверью в подъезде. Текущие моменты по дому необходимо устранить в ближайшее время", - дал поручение помощник Президента.





Житель Пинска во время приема затронул тему благоустройства. Он обратил внимание, что на одном из участков центральной улицы просела плитка на пешеходной дорожке. Анатолий Маркевич поручил выполнить там ремонт. В целом в 2020 году в городе планируется обновить тротуары на площади 6,5 тыс. кв.м, дорожное покрытие улиц - на 27 тыс. кв.м. На эти цели направят около Br1 млн.

Инспектор по Брестской области сегодня провел прямую телефонную линию, на которую дозвонились более 10 жителей Пинска и района. Сейчас Анатолий Маркевич проводит прием граждан. Возможностью задать свои вопросы воспользовались более 20 человек. Пинчан волнуют проблемы социального и медицинского обслуживания, ЖКХ, улучшения жилищных условий, пенсионного обеспечения.