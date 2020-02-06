|
Власти придумали, как повысить рождаемость и решить проблемы с пенсиями многодетных матерей
Источник материала: Tut.by
Власти подготовили проект указа по стимулированию рождаемости. Среди прочих новшеств — вопрос с пенсионным стажем многодетных матерей. Речь идет о том, что для женщин, которые воспитывают четверых детей, хотят сократить страховой стаж,
Напомним, сейчас многодетные мамы, которые воспитывают четверых детей,
Как сообщила на нацсовете по трудовым и соцвопросам министр труда Ирина Костевич, в ведомстве совместно с профсоюзами проработали этот вопрос. «Подготовлен комплексный проект указа по стимулированию рождаемости, который в числе других важных вопросов нивелирует данную проблему», — сообщают в Федерации профсоюзов.
Ранее в Минтруда поясняли свою позицию по этому вопросу.
— В многодетных семьях, как правило, дети рождаются без значительных перерывов между рождениями. Поэтому максимальный 9-летний период может охватывать время ухода мамы за четвертым, пятым и даже последующими детьми, —
В Минтруда ранее также
Страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала 2020 года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 17 лет и 6 месяцев. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет. При назначении пенсии в 2025 году и позднее потребуется наличие страхового стажа не менее 20 лет.
В 2019 году в Беларуси, по предварительным данным, родился 87 851 ребенок. И это
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти подготовили проект указа по стимулированию рождаемости. Среди прочих новшеств - вопрос с пенсионным стажем многодетных матерей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)