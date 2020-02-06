Власти придумали, как повысить рождаемость и решить проблемы с пенсиями многодетных матерей

Источник материала: Tut.by

Власти подготовили проект указа по стимулированию рождаемости. Среди прочих новшеств — вопрос с пенсионным стажем многодетных матерей. Речь идет о том, что для женщин, которые воспитывают четверых детей, хотят сократить страховой стаж, сообщают в Федерации профсоюзов. Подготовить изменения по пенсиям для многодетных матерей ранее поручил президент.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Напомним, сейчас многодетные мамы, которые воспитывают четверых детей, рискуют не выработать требуемый страховой стаж, а значит, могут угодить в «пенсионную ловушку» — не получить трудовую пенсию, а только социальную. Дело в том, что сейчас матерям троих детей декретный отпуск включается в общий трудовой стаж в полном объеме. Для матерей, у которых пятеро и более, предусмотрены дополнительные льготы. А вот матерям четверых детей в общий стаж идет только 75% всего периода декретного отпуска.

Как сообщила на нацсовете по трудовым и соцвопросам министр труда Ирина Костевич, в ведомстве совместно с профсоюзами проработали этот вопрос. «Подготовлен комплексный проект указа по стимулированию рождаемости, который в числе других важных вопросов нивелирует данную проблему», — сообщают в Федерации профсоюзов.

Ранее в Минтруда поясняли свою позицию по этому вопросу.

— В многодетных семьях, как правило, дети рождаются без значительных перерывов между рождениями. Поэтому максимальный 9-летний период может охватывать время ухода мамы за четвертым, пятым и даже последующими детьми, — поясняли ранее в Минтруда, почему не видят ловушки страхового стажа для многодетных.

В Минтруда ранее также сообщали , что в Беларуси хотят пересмотреть некоторые пособия при рождении детей. В ведомстве поясняли, что речь идет о том, чтобы увеличить размер пособия на тех детей, которые родятся не позже 3−4 лет после появления предыдущего ребенка.

Страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала 2020 года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 17 лет и 6 месяцев. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет. При назначении пенсии в 2025 году и позднее потребуется наличие страхового стажа не менее 20 лет.

В 2019 году в Беларуси, по предварительным данным, родился 87 851 ребенок. И это антирекорд : рождаемость не была такой низкой с 1945 года. При этом, чтобы ее простимулировать, власти регулярно повышают детские пособия. С 1 февраля вырастут ежемесячные пособия на детей до 3 лет и единовременные пособия при рождении ребенка, программу семейного капитала продлили до 2024 года, а в Минтруда задумались над тем, чтобы повысить пособие для тех женщин, которые родили следующего ребенка с небольшим перерывом. Однако повышение пособий не решило проблемы с демографией, отмечают эксперты.