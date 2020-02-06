Сегодняшним молодым людям, слушая рассказы дедушек и прадедушек о минувшей войне, иной раз просто не верится, что можно вынести все те ужасы и лишения, которые выпали на долю старшего поколения. Но ведь вынесли, не сломились, не покорились, сохранили свое человеческое достоинство и стали примером для новых поколений.

Непростая судьба у жителя деревни Плиса Плисского сельсовета Анатолия Кондратьевича Яцко, которая вместила в себя и горестные страницы, и светлые моменты. Он из того поколения, которое нынче называют «детьми войны». Родился Анатолий Кондратьевич накануне Великой Отечественной войны в Калинковичском районе Гомельской области. И в раннем детстве ему пришлось пережить жестокие испытания в фашистском концлагере.

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