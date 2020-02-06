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Сума Чакрабарти: «Мы будем работать, чтобы помочь вашей стране привлечь новых инвесторов»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года. За это время с помощью финансирования банка в стране реализован ряд проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они касались повышения конкурентоспособности реального сектора экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, развития инфраструктуры, защиты окружающей среды. У всех на слуху такие проекты как строительство межрегионального полигона для твердых коммунальных отходов в районе Пуховичей, запуск биогазового комплекса в Барановичах, реконструкция Минской очистной станции и ряда автомобильных дорог и мостов.
Сума Чакрабарти, глава Европейского банка реконструкции и развития:
Чем больше таких изменений, тем больше инвестиций на их реализацию. Хорошим знаком для привлечения инвесторов может стать завершение сделки по продаже части акций Белинвестбанка. ЕБРР заинтересован во вхождении в акционерный капитал этого банка и приобретении 10-25 % его акций. Сейчас стороны обсуждают возможные условия осуществления сделки. Последний год стал рекордом в плане инвестиций и сделал наш банк крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. Работа в этом регионе является приоритетом в нашей страновой стратегии.
В настоящее время ведется работа по подготовке очередных совместных проектов. Банк готов профинансировать реконструкцию мостов, направить средства также на строительство энергетической инфраструктуры в свободных экономических зонах, на тепловую модернизацию зданий в Пинске. Обсуждали также сотрудничество в медицине и покупку доли в одном из банков.
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Новости Беларуси. Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года. За это время с помощью финансирования банка в стране реализован ряд проектов, сообщили в программе...
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