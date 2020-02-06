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Сума Чакрабарти: «Мы будем работать, чтобы помочь вашей стране привлечь новых инвесторов»

06.02.2020 15:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года. За это время с помощью финансирования банка в стране реализован ряд проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сума Чакрабарти: «Мы будем работать, чтобы помочь вашей стране привлечь новых инвесторов»

Они касались повышения конкурентоспособности реального сектора экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, развития инфраструктуры, защиты окружающей среды. У всех на слуху такие проекты как строительство межрегионального полигона для твердых коммунальных отходов в районе Пуховичей, запуск биогазового комплекса в Барановичах, реконструкция Минской очистной станции и ряда автомобильных дорог и мостов.  

«Мы очищали воду, утепляли дома, за эти деньги строили современные дороги». Александр Лукашенко поблагодарил главу ЕБРР за сотрудничество  

Сума Чакрабарти: «Мы будем работать, чтобы помочь вашей стране привлечь новых инвесторов»

Сума Чакрабарти: «Мы будем работать, чтобы помочь вашей стране привлечь новых инвесторов»

Сума Чакрабарти, глава Европейского банка реконструкции и развития:
Белорусская экономика требует дальнейшей модернизации. Мы будем работать, чтобы помочь вашей стране привлечь новых инвесторов и развиваться дальше. В дальнейшем сумма финансирования будет зависеть от контекста, условий, в которых мы работаем, от реформ, конкретных изменений в политике и в стратегиях.

Сума Чакрабарти: «Мы будем работать, чтобы помочь вашей стране привлечь новых инвесторов»

Чем больше таких изменений, тем больше инвестиций на их реализацию. Хорошим знаком для привлечения инвесторов может стать завершение сделки по продаже части акций Белинвестбанка. ЕБРР заинтересован во вхождении в акционерный капитал этого банка и приобретении 10-25 % его акций. Сейчас стороны обсуждают возможные условия осуществления сделки. Последний год стал рекордом в плане инвестиций и сделал наш банк крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. Работа в этом регионе является приоритетом в нашей страновой стратегии. 

Сума Чакрабарти: «Мы будем работать, чтобы помочь вашей стране привлечь новых инвесторов»

В настоящее время ведется работа по подготовке очередных совместных проектов. Банк готов профинансировать реконструкцию мостов, направить средства также на строительство энергетической инфраструктуры в свободных экономических зонах, на тепловую модернизацию зданий в Пинске. Обсуждали также сотрудничество в медицине и покупку доли в одном из банков.

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Новости Беларуси. Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года. За это время с помощью финансирования банка в стране реализован ряд проектов, сообщили в программе...
 
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