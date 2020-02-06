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«Сама виновата», или почему женщинам на работе платят меньше, чем мужчинам

06.02.2020 16:22 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Сама виновата», или почему женщинам на работе платят меньше, чем мужчинам

фото: parstoday.com

Сдаётся мне, сейчас в истерике зайдутся все воинствующие феминистки (совсем этого не хочу), но-таки скажу правду - чаще всего в том, что нам платят меньше чем мужчинам, виноваты мы сами.

Точнее, правды две:

1. Действительно, женщинам часто платят меньше чем мужчинам на тех же должностях за тот же объем работы.

2. В этом чаще всего виноваты мы сами.

До вчера мне казалось, что это чисто российская история. Но вчера приятель рассказал, что во время учебы в Стенфорде ему на лекции какая-то знаменитая профессор (к стыду, я забыла ее фамилию) объясняла эту закономерность как всемирную. Итак, аргументирую.

Все начинается с первой работы. Ее принципиально иначе выбирают молодые девушки и молодые мужчины. Женщина уверена, что отказов будет больше. Поэтому услышав: «Мы вас берем», - она чаще всего сразу соглашается, если компания приличная. Мужчина же чаще берет паузу, чтобы посмотреть, что еще есть на рынке. И увидев большее, либо идет туда, либо выторговывает большие деньги на первом месте.

А далее вы должны понимать, что рост зарплаты - это чаще всего пропорция от первой зарплаты (я имею ввиду первую постоянную работу по специальности, а не студенческие подработки). Вы говорите на собеседовании (или мы узнаем), сколько вы зарабатывали на прошлой работе и далее мы от этого мы формируем вам новый оффер.

То есть первая зарплата очень сильно формирует все дальнейшее вознаграждение на всю жизнь. И если девушка согласилась когда-то (от незнания, от неуверенности, от давления общества) на неравную позицию с мужчиной, с каждым следующим карьерным шагом выправить это неравенство будет все сложнее, потому что повышение вознаграждения - это производная от первой зарплаты.

Но это еще не все. Есть вторая часть - чертова эмпатия.

Женщины чаще склонны воспринимать коллектив, работу - как семью. Поэтому история «попросить повышение» для нас много сложнее - я не у обезличенной компании прошу (как это чаще воспринимают мужчины), а у конкретного Ивана Ивановича. И тут уж Иван Иванович и его эйчары отыгрываются: «у нас непростые времена», «потерпи немного» «кто, если не ты», и на чертову эмпатию давят по полной. Для мужчины работа - чаще всего арена для самовыражения и поле, где ловят добычу. А сложности поля охотника не трогают. Закончилась вкусная добыча - пошел на другое поле. Чувствуя это, на эмпатию у мужчин в компаниях так не рассчитывают и скорее идут на повышение зарплаты. Поэтому неравенство между вознаграждением мужчины и женщины с годами растет.

«Что за чушь!», - скажут специалисты по cb (вознаграждению) крупных компаний. «У нас же калибровка вознаграждений, все одинаково». Нет, дорогие мои. Калибровка-то есть, но и есть и зарплатные вилки. То есть возможное вознаграждение на позиции всегда некий интервал - например, мы менеджеру проекта можем платить от 170 до 250 тысяч рублей. Так вот, вероятность того что вы сговорите девушку на 170, а мужчина вас на 250 - крайне вероятна.

Что с этим делать?

Можно ли менять свою психологию и установки общества? Конечно, можно, но не быстро и не просто (это не означает, что их не надо менять).


Но жить надо сегодня. И торговаться о зарплате сегодня.

Поэтому я уверена, что правильная карьерная стратегия каждому человеку нужна не только в 40, но уже в 22, когда ищете первую работу. Вам нужно и в 40, и в 22 знать и раз в год сверять знание -сколько вы сейчас стоите на рынке, какие ваши основные конкурентные преимущества, какие у вас пробелы и риски и как их поправить; понимать хорошо ли вы себя презентуете. Особенно это важно девушкам, раз мы продаем себя хуже…

Корень неравенства в зарплатах в нас самих. В неуверенности и эмпатии. Решается просто - знанием текущей своей стоимости и умением ее качественно обосновать. Причем начинать это надо в 22, а не в 40. Но в 40 можно выправить и далее не попасть  в ситуацию неравенства.

Да, это похоже на логику - «сама виновата что изнасиловали, -в короткой юбке шла». Да, это нечестно и несправедливо.
Да, это НЕ значит, что не надо менять общество. Да, с этим надо бороться.


Но все изменения в обществе - процесс долгий. И участие в них не отменяет текущей жизни. А в ее рамках просто знание рынка зарплат, аудит ваших конкурентных преимуществ и умение их правильно аргументировать помогают.

Ну все, феминистки, топчите.

И пусть вас всех утешит: девушки-эйчары, когда их нанимают, попадаются на все ловушки эмпатии и прогибаются по зарплате максимально сильно. Фиг знает почему, но проверено практикой (карма,наверное).

Алена Владимирская

 
 
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