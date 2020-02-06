Целая вечность: в ЕБРР подсчитали, сколько лет отделяет Беларусь от цивилизованного мира

Белсат Государственные институты в Беларуси развиваются медленнее, чем в других странах Восточной и Центральной Европы. К этому выводу пришли эксперты Европейского банка реконструкции и развития в докладе «Лучшее управление – лучшие экономики», передает





Беата Яворцик. Доклад 5 февраля представила в Минске главный экономист ЕБРР





Беата Яворцик (Beata Javorcik) подчеркнула: уровень качества институтов в государстве сильно зависит от экономического уровня страны. То есть, более богатые страны обычно имеют более развитые институты и эффективное управление.





В 1996 году Беларусь имела уровень развитости институтов ниже того, что должно быть при тогдашнем уровне экономики. В 1990-е такая ситуация была характерна для многих стран региона. За последующие 20 лет в Беларуси исправить эту тенденцию не удалось.





«Если мы посмотрим на соотношение уровня доходов и качества институтов, то мы увидим, что был достигнут определенный прогресс, но все равно качество ниже, чем позволяет уровень доходов в экономике Беларуси. Институты стран Восточной и Центральной Европы выросли гораздо больше с тех пор», – констатирует специалист.





В докладе ЕБРР отмечают, что белорусы имеют очень низкий уровень доверия к своему правительству, судам и выборам, они скептически оценивают ситуацию с коррупцией и со свободой прессы.





«Разрыв с развитыми странами в этих показателях только растет. Это имеет очень серьезное значение. В результате Беларусь развивается гораздо более медленными темпами, чем она могла бы», – говорит госпожа Яворцик.





Экономист подчеркивает, что уровень развитости государственных институтов напрямую влияет на уровень инвестиций в экономику страны, доходы граждан, их удовлетворенности от жизни и, соответственно, желание эмигрировать. Причем за последнее десятилетие значение развития институтов для экономики только выросло.









По данным ЕБРР, при нынешнем качестве институтов Беларусь может достичь уровня экономического развития стран «Большой семерки» не менее, чем через 100 лет. При условии эффективного реформирования институтов этот срок сократится до сорока лет.





«Нужны свободные СМИ, независимые суды, введение должности омбудсмена. Реформа институтов – это не простое дело. Прогресс, наблюдавшийся в странах Центральной Европы, преимущественно был достигнут благодаря присоединению к ЕС.





Этот процесс стал внешним якорем, ориентиром, который продемонстрировал, чего нужно достичь. Но как найти внешний ориентир Беларуси? Возможно, процесс реформирования может стимулировать вступление во Всемирную торговую организацию», – отметила Беата Яворцик.