Приговоренный к 150 годам финансист Берни Мейдофф просит отпустить его на свободу

Финансист Берни Мейдофф, приговоренный к 150 годам заключения за организацию финансовой пирамиды, попросил освободить его из тюрьмы, поскольку ему осталось жить полтора года. Об этом пишет The New York Times.





Газета называет созданную Мейдоффом финансовую пирамиду крупнейшей в истории.





У бывшего финансиста — хроническая почечная недостаточность, которая, как указал адвокат Мейдоффа, «прогрессировала до терминальной стадии болезни почек». Из назначенного ему срока Мейдофф отбыл 10 лет.





«Мейдофф не оспаривает серьезность своих преступлений и не стремится свести к минимуму страдания своих жертв, но смиренно просит суд проявить хоть каплю сострадания», — цитирует газета заявление адвоката.





Мейдоффу 81 год, в июле 2019-го его перевели в отделение паллиативной помощи. Он также страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, у него гипертония.