Белорусы выпустили клип Coronavirus. Его снимали в Китае

Источник материала: Tut.by

Белорусская группа Rostany выпустила клип Coronavirus. Он посвящен новому вирусу и был снят во время гастролей парней по Китаю.

Группа написала, что вдохновляться можно разными вещами. Конечно, эпидемия — это самое плохое, благодаря чему можно было придумать трек и клип, но, сообщает коллектив, они просто хотели спеть и показать то, что видели своими глазами.

— Песня и клип — наше субъективное мнение, а также то, что мы слышали от других людей, видели по ТВ и на Youtube. Песня Coronavirus была написана в последний день тура Rostany по Китаю, который нам пришлось прервать из-за тревожной ситуации в стране. Мы также лично столкнулись с отношением коммунистической партии к эпидемии: полиция задержала нас за попытку записать видео, поскольку новый закон, принятый пару дней назад, запрещает любые съемки на улицах города, ведь страна находится на карантине.

Читайте также

Белорусская группа Irdorath выпустила новый клип. И он очень атмосферный

У вирусной песни из «Ведьмака» появился еще один белорусский кавер. И он очень круто звучит

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play