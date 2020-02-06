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На поддержку технопарков и центров трансфера технологий в 2019 году выделено Br45 млн

06.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На поддержку технопарков и центров трансфера технологий в 2019 году выделено Br45 млн

В Беларуси в 2019 году на поддержку технопарков и центров трансфера технологий выделено более Br45 млн. Об этом сообщил начальник отдела развития инновационной инфраструктуры, коммерциализации и интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и технологиям Виктор Кусяк во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

«Государство заинтересовано в развитии инновационного предпринимательства. В 2019 году выделено более Br45 млн на организацию деятельности и развитие материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры — технопарков и центров трансфера технологий. По сравнению с 2018 годом рост составил 87% — тогда было выделено около Br24 млн», — сказал Виктор Кусяк.

Финансирование выделено из Республиканского централизованного инновационного фонда, местных инновационных фондов, республиканского бюджета на научную, научно-техническую и инновационную деятельность.

Средства направили на создание инфраструктуры, капитальное строительство, ремонт и реконструкцию зданий, закупку оборудования.

Например, за весь период (с 2012 года) на поддержку Минского городского технопарка направлено около Br77 млн. Правда, и отклик был неплохой — объем произведенной продукции превысил Br130 млн. «Эффективность вложенных бюджетных средств высокая: на каждый выделенный рубль получилось почти 2 рубля в ответ», — отметил он.

Всего в Беларуси действуют 16 технопарков. Основное направление их деятельности — систематическая поддержка резидентов, которые в большинстве случаев являются субъектами малого инновационного предпринимательства. В основном им предоставляется движимое и недвижимое имущество, специализированные услуги.

Помимо технопарков в Беларуси активно развиваются 9 центров трансфера технологий, которые специализируются на передаче результатов научной деятельности реальным секторам экономики.

https://www.belta.by/

 
 
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В Беларуси в 2019 году на поддержку технопарков и центров трансфера технологий выделено более Br45 млн. Об этом сообщил начальник отдела развития инновационной...
 
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