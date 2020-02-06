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Самый важный тест впереди: Шрайбман объяснил, чем может закончиться спор с Россией

06.02.2020 16:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера, 5 февраля, благодаря свежему исследованию Беларуской аналитической мастерской (BAW) Андрея Вардомацкого с участием почти тысячи человек мы узнали про обвал пророссийских настроений среди беларусов.

За 2019-й число сторонников союза с Россией так быстро упало почти на треть (с 60,4% до 40,4%), что эту динамику успели назвать «настоящей сенсацией».

Сам Вардомацкй убежден, что подобный тренд еще долго никуда не уйдет – в основном под влиянием беларуской прессы, которая сменила тональность в материалах о беларуско-российских отношениях на агрессивную. 

А политический обозреватель Артем Шрайбман копнул глубже – и в своем телеграм-канале исчерпывающе объяснил, что на самом деле показывают результаты исследования BAW и как к ним относиться. Цитируем:

«1. Беларуские геополитические ориентации гибки, они меняются под воздействием повестки дня, и довольно быстро. Мы такое уже видели в начале 2010-х, когда в предпочтениях беларусов Евросоюз на какое-то время опережал Россию, по данным НИСЭПИ.

2. При этом, ответы на вопрос «а какими вы хотели бы видеть отношения с РФ?» не меняются. Больше 70% – за дружбу двух независимых стран, без границ и таможен. 7% – за полноценное отмежевание. 3,7% – за вступление в состав РФ. 13% – за единое государство. 

Эти цифры стабильны уже несколько лет. Это значит, что нежелание сливаться с РФ и растущие симпатии к ЕС не ведут к тому, что беларусы хотят разорвать отношения с Россией и ее народом. Просто укрепляется ощущение самости, суверенитета.

В то же время, и сторонников какой-то формы слияния не становится меньше или больше. Их как было 15-17%, так и есть. Конфликты Путина и Лукашенко их ни в чем не убеждают и не разубеждают.

3. Самый важный тест впереди. Когда кризис в отношениях начнет бить по кошелькам, холодильникам и бензобакам беларусов, вот тогда и проявятся глубинные предпочтения.

Уверен, что большинство людей поймет, что проблемы будут вызваны ссорой с Россией. Эта ситуация будет толкать к поискам виноватого – это Лукашенко плохой, что не договорился, или это Москва плохая, что зажимает.

Это будет одна из самых информационных битв власти. Пропаганда будет пытаться снять с себя ответственность за падение уровня жизни и переложить ее на Россию, в то время, как российские СМИ будут топить за обратную точку зрения. 


Моя ставка – больше беларусов выберут первую позицию. И не только потому, что все такие патриоты. А еще и потому, что у властей больше инструментов информационного влияния, включая контроль входного российского ТВ-потока, и неограниченные возможности обвинять Москву во всех грехах. 

Оппозиция не станет здесь спорить с властью и доказывать, что Москва тут не при чем. Пророссийской оппозиции пока нет. Негосударственные СМИ тоже вряд ли станут на пророссийские позиции.

Остается пожалеть всю нашу пророссийскую медийно-экспертную братию. Если часть из них уже успела сделать выбор и повесить все проблемы на жадное российское нефтегазовое лобби, то СМИ, вроде «Спутника Беларусь», я не завидую. Это будет сложный шпагат».
 
 
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Вчера, 5 февраля, благодаря свежему исследованию Беларуской аналитической мастерской (BAW) Андрея Вардомацкого с участием почти тысячи человек мы узнали про обвал...
 
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