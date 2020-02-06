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Компьютер определил самого красивого мужчину в мире

06.02.2020 16:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Компьютер определил самого красивого мужчину в мире

фото: argumenti.ru

Он был определен на основе древнегреческого принципа золотого сечения. Его параметры на 92,15% близки к идеалу.

Речь идет об актере Роберте Паттинсоне, пишет The Sun. На втором месте – также актер Генри Кавилл (91,64%). Брэдли Купер (91%- замыкает тройку красавчиков. В пятерку лучших также вошли Брэд Питт и Джордж Клуни.

Уточняется, что список был составлен с применением новейших компьютерных методов картографирования, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что самой красивой женщиной в мире на основе принципа золотого сечения признана супермодель Белла Хадид. Впрочем, как выяснилось, своим идеальным пропорциям она во многом обязана пластической хирургии.
 

 
 
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Он был определен на основе древнегреческого принципа золотого сечения. Его параметры на 92,15% близки к идеалу.
 
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