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Компьютер определил самого красивого мужчину в мире
06.02.2020 16:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: argumenti.ru
Он был определен на основе древнегреческого принципа золотого сечения. Его параметры на 92,15% близки к идеалу.
Речь идет об актере Роберте Паттинсоне, пишет The Sun. На втором месте – также актер Генри Кавилл (91,64%). Брэдли Купер (91%- замыкает тройку красавчиков. В пятерку лучших также вошли Брэд Питт и Джордж Клуни.
Уточняется, что список был составлен с применением новейших компьютерных методов картографирования, пишет
Ранее сообщалось, что самой красивой женщиной в мире на основе принципа золотого сечения признана супермодель Белла Хадид. Впрочем, как выяснилось, своим идеальным пропорциям она во многом обязана пластической хирургии.
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Он был определен на основе древнегреческого принципа золотого сечения. Его параметры на 92,15% близки к идеалу.
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