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Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов
Источник материала: СТВ
Котики давно покорили сердца людей своими особенностями. Котики будят рано утром и срывают шторы с окон по ночам. Этот питомец может прийти к хозяину, а потом уйти, когда он сдвинется на миллиметр.
Коты не любят купаться, умеют очень высокомерно смотреть на тех, от кого зависят, а также служат фотомоделями. В этот раз Bored Panda
А вы знаете, что котики вдобавок очень чувствительные существа?
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Котики давно покорили сердца людей своими особенностями. Котики будят рано утром и срывают шторы с окон по ночам. Этот питомец может прийти к хозяину, а потом уйти,...
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