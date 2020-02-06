Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов

Источник материала: СТВ

Котики давно покорили сердца людей своими особенностями. Котики будят рано утром и срывают шторы с окон по ночам. Этот питомец может прийти к хозяину, а потом уйти, когда он сдвинется на миллиметр.

Коты не любят купаться, умеют очень высокомерно смотреть на тех, от кого зависят, а также служат фотомоделями. В этот раз Bored Panda собрала небольшую коллекцию необычно растянувшихся животных. Взгляните сами и убедитесь, что это такая же удивительная черта, как и умение вмешаться в крохотные ёмкости.



Фото: reddit.com/user/Stuckurface



Фото: twitter.com/mttkmsan



Фото: reddit.com/user/ryan4637



Фото: reddit.com/user/Larka7



Фото: reddit.com/user/TooleyOTooley



Фото: twitter.com/katzensucht



Фото: reddit.com/user/dead_marine



Фото: reddit.com/user/Pu-Chi-Mao



Фото: reddit.com/user/fahdmansa



Фото: reddit.com/user/mrs-mort



Фото: instagram.com/kissaubassard



Фото: reddit.com/user/Coodoo17



Фото: reddit.com/user/Evaaaaaaa0717

А вы знаете, что котики вдобавок очень чувствительные существа?