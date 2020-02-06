﻿ Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов

06.02.2020 17:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Котики давно покорили сердца людей своими особенностями. Котики будят рано утром и срывают шторы с окон по ночам. Этот питомец может прийти к хозяину, а потом уйти, когда он сдвинется на миллиметр. 

Коты не любят купаться, умеют очень высокомерно смотреть на тех, от кого зависят, а также служат фотомоделями. В этот раз Bored Panda собрала небольшую коллекцию необычно растянувшихся животных. Взгляните сами и убедитесь, что это такая же удивительная черта, как и умение вмешаться в крохотные ёмкости. 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов
Фото: reddit.com/user/Stuckurface 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов
Фото: twitter.com/mttkmsan 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов
Фото: reddit.com/user/ryan4637 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов
Фото: reddit.com/user/Larka7 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов
Фото: reddit.com/user/TooleyOTooley 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов
Фото: twitter.com/katzensucht 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов
Фото: reddit.com/user/dead_marine 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов
Фото: reddit.com/user/Pu-Chi-Mao 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов
Фото: reddit.com/user/fahdmansa 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов
Фото: reddit.com/user/mrs-mort 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов
Фото: instagram.com/kissaubassard 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов
Фото: reddit.com/user/Coodoo17 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов
Фото: reddit.com/user/Evaaaaaaa0717 

А вы знаете, что котики вдобавок очень чувствительные существа? 

Показываем 11 питомцев, которые очень ярко передают свои эмоции – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Котики давно покорили сердца людей своими особенностями. Котики будят рано утром и срывают шторы с окон по ночам. Этот питомец может прийти к хозяину, а потом уйти,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске в текущем году планируют капитально отремонтировать 20 домов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика