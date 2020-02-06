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Лукашенко встретился с главой ЕБРР и поблагодарил его за сотрудничество

06.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития. Сума Чакрарбарти завершает свою работу на посту главы организации. Президент Беларуси поблагодарил его за плодотворное сотрудничество, передает «МИР 24».

«Дороги, которые мы с вами построили, они не только для белорусов, а может, и не столько для белорусов, сколько для России, других восточных государств и Европейского союза. Только за прошлый год по дорогам Беларуси с востока на запад перемещено 110 млн тонн груза», – рассказал Лукашенко. 

Кроме этого, Беларусь совместно с банком реализовала программы по очистке воды и утеплению жилья. Общий объем инвестиций в экономику республики составил почти три миллиарда долларов.

Сума Чакрарбарти рассказал, что за время его работы Беларусь продвинулась до девятого места в рейтинге стран, с которыми сотрудничает банк. В ближайшие несколько лет у страны есть все шансы войти в пятерку.



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Сума Чакрарбарти завершает свою работу на посту главы организации.
 
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