Лукашенко встретился с главой ЕБРР и поблагодарил его за сотрудничество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития . Сума Чакрарбарти завершает свою работу на посту главы организации. Президент Беларуси поблагодарил его за плодотворное сотрудничество, передает «МИР 24».

«Дороги, которые мы с вами построили, они не только для белорусов, а может, и не столько для белорусов, сколько для России, других восточных государств и Европейского союза. Только за прошлый год по дорогам Беларуси с востока на запад перемещено 110 млн тонн груза», – рассказал Лукашенко.

Кроме этого, Беларусь совместно с банком реализовала программы по очистке воды и утеплению жилья. Общий объем инвестиций в экономику республики составил почти три миллиарда долларов.

Сума Чакрарбарти рассказал, что за время его работы Беларусь продвинулась до девятого места в рейтинге стран, с которыми сотрудничает банк. В ближайшие несколько лет у страны есть все шансы войти в пятерку.