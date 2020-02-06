|
Лукашенко встретился с главой ЕБРР и поблагодарил его за сотрудничество
06.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой
Кроме этого, Беларусь совместно с банком реализовала программы по очистке воды и утеплению жилья. Общий объем инвестиций в экономику республики составил почти три миллиарда долларов.
Сума Чакрарбарти рассказал, что за время его работы Беларусь продвинулась до девятого места в рейтинге стран, с которыми сотрудничает банк. В ближайшие несколько лет у страны есть все шансы войти в пятерку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сума Чакрарбарти завершает свою работу на посту главы организации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)