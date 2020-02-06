ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккеист минского «Динамо» считает несправедливой критику в адрес команды

06.02.2020 17:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Защитник минского «Динамо» Джо Морроу прокомментировал «Прессболу» последние неудачи команды, а также заявил, что не считает критику в адрес клуба справедливой.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Вудкрофт часто говорит, что его тактика верная, но команде не удается ее воплотить. Почему так?

— Всем надо понять, что нельзя действовать на льду поодиночке. У нас команда. В некоторых матчах коллективные действия удаются, мы придерживаемся системы. А в других — нет, и тогда обычно выглядим неважно. В командной игре надо, чтобы все делали одно и то же. Если же этого нет, то возникают проблемы.

— Крэйга и самого часто критикуют. По делу?

— Каждый имеет право высказывать свое мнение. «Динамо» сейчас подвергается серьезной критике, потому что играет плохо. Справедлива ли она? Я сказал бы, нет. Критика в чей-то адрес редко бывает справедливой. В мире вообще с этим проблемы, в прессе много негатива. Хорошие новости плохо продаются, на них мало обращают внимание. Это можно понять. В то же время в нашем случае критика оправдана, поскольку люди недовольны тем, что происходит.

Напомним, что минское «Динамо» сейчас занимает предпоследнее место в КХЛ. Команда проиграла 42 матча из 54.

Джо Морроу присоединился к «зубрам» по ходу сезона. В 16 играх он набрал 3 (0+3) очка и 12 минут штрафа при показателе полезности «-6».

Читайте также

 
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник минского «Динамо» Джо Морроу прокомментировал «Прессболу» последние неудачи команды, а также заявил, что не считает критику в адрес клуба справедливой.
 
Новости дня
Новости разные
 
В США начата процедура пересмотра статуса белорусской экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика