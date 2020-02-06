Хоккеист минского «Динамо» считает несправедливой критику в адрес команды

Источник материала: Tut.by

Защитник минского «Динамо» Джо Морроу прокомментировал «Прессболу» последние неудачи команды, а также заявил, что не считает критику в адрес клуба справедливой.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Вудкрофт часто говорит, что его тактика верная, но команде не удается ее воплотить. Почему так?

— Всем надо понять, что нельзя действовать на льду поодиночке. У нас команда. В некоторых матчах коллективные действия удаются, мы придерживаемся системы. А в других — нет, и тогда обычно выглядим неважно. В командной игре надо, чтобы все делали одно и то же. Если же этого нет, то возникают проблемы.

— Крэйга и самого часто критикуют. По делу?

— Каждый имеет право высказывать свое мнение. «Динамо» сейчас подвергается серьезной критике, потому что играет плохо. Справедлива ли она? Я сказал бы, нет. Критика в чей-то адрес редко бывает справедливой. В мире вообще с этим проблемы, в прессе много негатива. Хорошие новости плохо продаются, на них мало обращают внимание. Это можно понять. В то же время в нашем случае критика оправдана, поскольку люди недовольны тем, что происходит.

Напомним, что минское «Динамо» сейчас занимает предпоследнее место в КХЛ. Команда проиграла 42 матча из 54.

Джо Морроу присоединился к «зубрам» по ходу сезона. В 16 играх он набрал 3 (0+3) очка и 12 минут штрафа при показателе полезности «-6».