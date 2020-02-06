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«Берлин не снится мне. Мне снятся те люди, с которыми я был. Это ведь бесподобные люди!» Как пионер штурмовал Рейхстаг, а потом его разыскивали по всему СССР
Источник материала: СТВ
Средняя школа № 4 г. Гомеля. Учительница читает книгу.
3-й «А» внимательно слушает историю мальчика Жоры Артеменкова, сына полка 150-й стрелковой дивизии, бойцы которой 1 мая 1945 года водрузили красное знамя на куполе поверженного Рейхстага. Историю 13-летнего разведчика, штурмовавшего сердце нацистской Германии, в этой школе знают из первых уст.
Школьный музей боевой славы. Экскурсовод показывает галстук. Именно этот галстук носил Георгий Артеменков во время войны.
Этот пионерский галстук, пожалуй – главная реликвия школьного музея. Георгий Артеменков хранил его почти 40 лет и передал его школьникам только в начале 80-ых. Он получил галстук от сослуживцев, будучи «сыном полка». Во время штурма Берлина этот треугольник красной материи стал его личным знаменем Победы.
В пионеры 13-летнего «сына полка» принимали во фронтовой землянке под канонаду артобстрела.
О своём боевом детстве Георгий Алексеевич рассказывал нам всего пару лет назад. Это было его последнее интервью. Весной 2018 года сердце героя остановилось навсегда.
До судьбоносной встречи со старшим сержантом Мягченко Жора Артеменков не один месяц прослужил санитаром в военном госпитале. К медикам мальчик попал, отбившись от родных. В 43-м отца и братьев ему заменили разведчики легендарной 150-ой стрелковой дивизии. Вместе с ними он прошёл от Старой Руссы до самой Победы. 2 600 километров фронтовых дорог.
Отправляли вас на задания?
13-летнего разведчика вооружили новинкой. Пистолет-пулемёт системы Судаева – безотказный, простой и точный, был надёжным оружием, а главное, лучше подходил для юного бойца по габаритам.
Константин Мищенко, историк:
Своё оружие юный разведчик носил, действительно, не ради забавы. Одна из четырёх боевых наград Георгия Артеменкова – медаль «За отвагу». Напоминание о том, что в бою у солдата нет возраста, но есть долг. Прежде всего, перед своими боевыми товарищами.
Георгий Артеменков:
В Берлин «пионер» пришёл, имея за плечами серьёзный боевой опыт. И всё же те девять кровавых километров от предместья до Рейхстага – воспоминания особые. Слишком много смертей. В его разведвзводе после штурма здания немецкого парламента в живых осталось только 6 человек. Из 29.
На Звёзды героев для каждого из 75 тысяч советских солдат погибших «за полчаса до Победы» на улицах Берлина золота не хватило. В исторических хрониках сухо пишут о приемлемых потерях для операции такого масштаба. Но для тех, кто был там, это вовсе не сухая статистика.
Вот они, боевые товарищи Жоры Артеменкова: Михаил Егоров и Мелитон Кантария со знаменем в руках преодолевают последние метры на подступах к Рейхстагу. Ни в одном из героических эпосов, созданных советскими кинематографистами, не нашлось места маленькому разведчику. Но в 45-м он был именно там – в сердце нацистской Германии.
Марат Казей, Володя Дубинин, Зина Портнова, Валя Котик. Реальные, а не вымышленные кумиры миллионов мальчишек и девчонок большой страны. О них писали книги, снимали фильмы, их подвиги в мелочах знал любой школьник. К середине 50-ых годов ХХ века список пионеров-героев был практически сформирован. Но Жора Артеменков тогда в него не попал.
После войны парень учился, а когда исполнилось 18 лет, бывалого фронтовика снова призвали в армию. Отслужил 4 года в Польше.
Ваши сослуживцы в армии знали, что вы Рейхстаг брали?
После армии он 15 лет прожил на Севере. К тому моменту пионера, штурмовавшего Рейхстаг, уже искали по всей большой стране.
Известность к Георгию Артеменкову пришла сама собой. Благодаря той самой фотографии с боевыми товарищами на ступенях поверженного Рейхстага. В середине 70-ых одна из центральных газет опубликовала этот снимок с подписью «Где ты, сын полка?»
Мальчишка на ступенях поверженного Рейхстага – это он, Жора Артеменков. На заднем плане легендарные его боевые товарищи, Герои Советского Союза, водрузившие победное знамя на купол здания германского парламента – Егоров и Кантария.
Георгий Артеменков:
История пионера-героя стала величайшим потрясением для дочери героя, восьмиклассницы Лены. Позже она напишет о юном воине полное любви сочинение и победит с ним на творческом конкурсе. Но в тот момент вдруг открывшаяся правда о папином детстве просто не укладывалась в детской голове.
Про войну Георгий Алексеевич вспоминать не любил. Любил жизнь, а больше жизни своих детей.
Елена Артеменкова:
Вместе с отцом они путешествовали, ловили рыбу, собирали грибы и даже старенький «Москвич» ремонтировали вместе. А о войне не говорили. Слишком много личной боли. От которой ветеран до последнего оберегал своих близких.
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«Берлин не снится мне. Мне снятся те люди, с которыми я был. Это ведь бесподобные люди!» Как пионер штурмовал Рейхстаг, а потом его разыскивали по всему СССР
Средняя школа № 4 г. Гомеля. Учительница читает книгу. «А когда наступала передышка между боями и возвращались с задания разведчики, читал стихи и пел песни, но всё...
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