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Беларусы теперь могут арендовать ракеты Илона Маска: цены сделают вам больно
Источник материала: KYKY>
Издание TechCrunch
Аренда же целой ракеты будет стоить намного дороже – минимум от 60 миллионов долларов. Также SpaceX предлагает запуски на низкую околоземную, геопереходную и транслунную орбиты «по доступным ценам», но пока их не называют.
Запуски на солнечно-синхронную орбиту будут происходить раз в четыре месяца. Для бронирования части ракеты пользователям придется указать вес груза и версию ракеты-носителя, а также дату запуска. Для подтверждения бронирования нужно заплатить аванс в размере пяти тысяч долларов.
Вдобавок у клиентов есть возможность купить страховку на груз стоимостью до двух миллионов долларов. Ожидается, что первые полеты начнутся в июне этого года. Запуски будут осуществляться с мыса Канаверал и с территории космического центра Кеннеди во Флориде, а также с базы Ванденберг в Калифорнии.
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Издание TechCrunch пишет, что SpaceX, управляемая Илоном Маском, наконец запустила сервис для аренды ракет. Всего лишь за миллион долларов (пф!) любой желающий, и вы в том...
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