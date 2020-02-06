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Горецкие всадницы завоевали награды в Могилеве

06.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Горецкие всадницы в первый день республиканских соревнований завоевали две награды.

 

Горецкие всадницы завоевали награды в Могилеве
Фото Татьяны Геллер

 

С 6 по 8 февраля в Могилевском областном центре олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью проходят Республиканские соревнования по преодолению препятствий. В открытии сезона приняли  участие более 60 спортивных пар и 15 команд, представляющих спортивные центры, школы, клубы по конному спорту, всего 95 участников в 4 программах.

В числе участников — представители отделения конного спорта Горецкой ДЮСШ, воспитанницы Татьяны Геллер.

В первый день соревнований у наших девушек две высокие награды. Ксения Геллер заняла первое место,  Екатерина Лахондикова — второе место.

Поздравляем спортсменок и их тренера с удачным началом соревнований и желаем успешных выступлений новых побед!

 

Галина Кожевникова


 
Теги: Могилев
 
 
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  Горецкие всадницы в первый день республиканских соревнований завоевали две награды.     С 6 по 8 февраля в Могилевском областном центре олимпийского резерва по...
 
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