Горецкие всадницы завоевали награды в Могилеве

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкие всадницы в первый день республиканских соревнований завоевали две награды.





С 6 по 8 февраля в Могилевском областном центре олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью проходят Республиканские соревнования по преодолению препятствий. В открытии сезона приняли участие более 60 спортивных пар и 15 команд, представляющих спортивные центры, школы, клубы по конному спорту, всего 95 участников в 4 программах.

В числе участников — представители отделения конного спорта Горецкой ДЮСШ, воспитанницы Татьяны Геллер.

В первый день соревнований у наших девушек две высокие награды. Ксения Геллер заняла первое место, Екатерина Лахондикова — второе место.

Поздравляем спортсменок и их тренера с удачным началом соревнований и желаем успешных выступлений новых побед!

Галина Кожевникова