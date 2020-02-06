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Доставка продуктов с Комаровского рынка снова заработала. Теперь по новым правилам
Источник материала: Tut.by
Доставка продуктов с Комаровского рынка снова заработала. Сайт, через который можно сделать заказ, снова доступен. Правда, изменились некоторые правила заказа и доставки. Также с сайта убрали раздел с рыбой и морепродуктами.
Напомним, служба доставки продуктов с Комаровского рынка
На сайте сервиса по доставке продуктов появилось объявление: «Сайт на доработке. Приносим свои извинения. Сайт в скором времени будет запущен». Чуть ниже было приписано, что он будет недоступен до 21 января 2020 года. Однако в этот день они так и не запустились.
Заработал сервис 6 февраля. Правила заказа и доставки изменились. Как и раньше здесь можно заказать мясо, птицу, овощи, фрукты, колбасу, молочные продукты, выпечку, мед и многое другое. Единственное — с сайта доставки исчез раздел с рыбой.
Теперь заказать доставку в день заказа нельзя. Можно только «сегодня на завтра» со вторника по субботу с 9.00 до 16.00. Также можно заказать доставку на любой доступный день, который можно выбрать в разделе «Доставка». Заказанные продукты будут развозить с 15.00 до 18.00 или с 19.00 до 22.00 со вторника по субботу. Еще одно новшество — доставка будет принимать только по 60 заказов на один день.
Минимальная сумма заказа осталась 60 рублей и снижать ее не собираются. Доставляют заказы по Минску бесплатно. Могут привезти товар и в пределах 20 километров от МКАД, но за деньги и по предварительному согласованию с менеджером. За каждый километр пути придется заплатить 50 копеек. То есть, если покупатель живет в 20 километрах от Минска, доставка обойдется ему в 10 рублей.
Товары по-прежнему можно оплатить наличными и банковской картой при получении, а также карточкой онлайн.
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Через сайт сервиса уже можно делать заказы, минимальная стоимость которых осталась неизменной.
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