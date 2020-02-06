Доставка продуктов с Комаровского рынка снова заработала. Теперь по новым правилам

Источник материала: Tut.by

Доставка продуктов с Комаровского рынка снова заработала. Сайт, через который можно сделать заказ, снова доступен. Правда, изменились некоторые правила заказа и доставки. Также с сайта убрали раздел с рыбой и морепродуктами.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, служба доставки продуктов с Комаровского рынка заработала 14 января, но проработала всего один день и закрылась. По словам владельцев, интерес к ней был такой большой, что они просто не выдержали нагрузки. Несмотря на то, что цены в доставке далеко не самые низкие из тех, что есть на рынке заказов было очень много.

На сайте сервиса по доставке продуктов появилось объявление: «Сайт на доработке. Приносим свои извинения. Сайт в скором времени будет запущен». Чуть ниже было приписано, что он будет недоступен до 21 января 2020 года. Однако в этот день они так и не запустились.

Заработал сервис 6 февраля. Правила заказа и доставки изменились. Как и раньше здесь можно заказать мясо, птицу, овощи, фрукты, колбасу, молочные продукты, выпечку, мед и многое другое. Единственное — с сайта доставки исчез раздел с рыбой.

Теперь заказать доставку в день заказа нельзя. Можно только «сегодня на завтра» со вторника по субботу с 9.00 до 16.00. Также можно заказать доставку на любой доступный день, который можно выбрать в разделе «Доставка». Заказанные продукты будут развозить с 15.00 до 18.00 или с 19.00 до 22.00 со вторника по субботу. Еще одно новшество — доставка будет принимать только по 60 заказов на один день.

Минимальная сумма заказа осталась 60 рублей и снижать ее не собираются. Доставляют заказы по Минску бесплатно. Могут привезти товар и в пределах 20 километров от МКАД, но за деньги и по предварительному согласованию с менеджером. За каждый километр пути придется заплатить 50 копеек. То есть, если покупатель живет в 20 километрах от Минска, доставка обойдется ему в 10 рублей.

Товары по-прежнему можно оплатить наличными и банковской картой при получении, а также карточкой онлайн.