Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи. Белорусский лидер в пятницу встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, передает БелТА .

«Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества», – заявила ранее пресс-служба Лукашенко. Среди ожидаемых тем, которые затронут Лукашенко и Путин на переговорах, – поставки российских нефти и газа в Беларусь. Точное время встречи президентов Беларуси и России в настоящий момент неизвестно. Минск и Москва ведут непростые переговоры о поставках нефти.