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Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным
06.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи. Белорусский лидер в пятницу встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, передает
«Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества», – заявила ранее пресс-служба Лукашенко. Среди ожидаемых тем, которые затронут Лукашенко и Путин на переговорах, – поставки российских нефти и газа в Беларусь. Точное время встречи президентов Беларуси и России в настоящий момент неизвестно. Минск и Москва ведут непростые переговоры о поставках нефти.
Ранее сообщалось, что в
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Среди ожидаемых тем, которые затронут Лукашенко и Путин на переговорах, – поставки российских нефти и газа в Беларусь.
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