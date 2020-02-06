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Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

06.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи. Белорусский лидер в пятницу встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, передает БелТА.

«Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества», – заявила ранее пресс-служба Лукашенко. Среди ожидаемых тем, которые затронут Лукашенко и Путин на переговорах, – поставки российских нефти и газа в Беларусь. Точное время встречи президентов Беларуси и России в настоящий момент неизвестно. Минск и Москва ведут непростые переговоры о поставках нефти.

Ранее сообщалось, что в Минске Лукашенко провел совещание по вопросам энергетики. Все нефтеперерабатывающие заводы Беларуси должны работать, причем не только на внутренний рынок, заявил он. 



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Теги: Минск
 
 
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Среди ожидаемых тем, которые затронут Лукашенко и Путин на переговорах, – поставки российских нефти и газа в Беларусь.
 
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