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На белорусское ICO с максимальной ставкой вышла еще одна компания
Источник материала: Myfin
C 5 февраля на инвестиционной онлайн-платформе finstore.by от банка БелВЭБ стали доступны к продаже токены лизинговой компании ООО "Открытая Линия" с фиксированной доходностью 6.1% годовых в долларах США.
Это новый инструмент пассивных инвестиций, аналогичный облигациям. Однако, в отличие от традиционных облигаций, благодаря технологии блокчейн, токены более технологичный, современный и удобный инструмент. От криптовалют, корпоративные токены отличаются тем, что имеют фиксированную номинальную стоимость и не волатильны. Номинированы в долларах США со ставкой 6.10% на три года с полугодовой офертой.
Среди преимуществ:
Компания "Открытая линия" работает на рынке финансовых услуг более 12 лет, размер лизингового портфеля по итогам 2019 года составляет около 23,8 млн. USD в эквиваленте.
Согласно рэнкингу Ассоциации лизингодателей Беларуси "Открытая линия" занимает шестое место в отрасли в сфере поставок машин и оборудования.
С 2018 года компания является эмитентом трех выпусков собственных ценных бумаг на сумму 1,3 млн USD в эквиваленте. На текущий момент облигации проданы, обязательства перед владельцами ценных бумаг исполняются надлежащим образом, в том числе своевременно и в полном объеме 12 раз выплачен процентный доход за отчетные периоды, а также осуществлены досрочные выкупы по обращению инвесторов.
На протяжении всего периода своей деятельности ответственно выполняет свои обязательства перед банками-партнерами, что подтверждается наличием безупречной кредитной истории.
На протяжении многих лет компания "Открытая линия" успешно и плодотворно сотрудничает с банком "БелВЭБ" по целому ряду направлений. Исключительная надежность и эффективность этого взаимодействия предопределила выпуск токенов на инвестиционной онлайн-платформе finstore.by, которая профессионально на практике реализует возможности, предоставляемые ПВТ и Декретом Президента Республики Беларусь "О развитии цифровой экономики".
Сейчас на площадке Finstore.by уже доступны несколько компаний для вложения средств: СООО «Белвест», ОАО «Минский автомобильный завод», ЗАО «Чистый берег» и ООО «Открытая линия».
Ознакомиться с подробной информацией по эмиссии токенов "Открытая линия", а также приобрести их, можно тут: invest.openline.by
*партнерский материал
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Вклады, облигации или..? Токены. Фиксированная доходность 6.1% годовых.
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