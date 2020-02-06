ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На белорусское ICO с максимальной ставкой вышла еще одна компания

06.02.2020 18:56 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

C 5 февраля на инвестиционной онлайн-платформе finstore.by от банка БелВЭБ стали доступны к продаже токены лизинговой компании ООО "Открытая Линия" с фиксированной доходностью 6.1% годовых в долларах США.

Это новый инструмент пассивных инвестиций, аналогичный облигациям. Однако, в отличие от традиционных облигаций, благодаря технологии блокчейн, токены более технологичный, современный и удобный инструмент. От криптовалют, корпоративные токены отличаются тем, что имеют фиксированную номинальную стоимость и не волатильны. Номинированы в долларах США со ставкой 6.10% на три года с полугодовой офертой.

Среди преимуществ:

  • Доход выплачивается в валюте, в которой эмитированы токены.
  • Не облагаются подоходным налогом.
  • Возможность досрочного погашения

Компания "Открытая линия" работает на рынке финансовых услуг более 12 лет, размер лизингового портфеля по итогам 2019 года составляет около 23,8 млн. USD в эквиваленте.

Согласно рэнкингу Ассоциации лизингодателей Беларуси "Открытая линия" занимает шестое место в отрасли в сфере поставок машин и оборудования.

С 2018 года компания является эмитентом трех выпусков собственных ценных бумаг на сумму 1,3 млн USD в эквиваленте. На текущий момент облигации проданы, обязательства перед владельцами ценных бумаг исполняются надлежащим образом, в том числе своевременно и в полном объеме 12 раз выплачен процентный доход за отчетные периоды, а также осуществлены досрочные выкупы по обращению инвесторов.

На протяжении всего периода своей деятельности ответственно выполняет свои обязательства перед банками-партнерами, что подтверждается наличием безупречной кредитной истории.

На протяжении многих лет компания "Открытая линия" успешно и плодотворно сотрудничает с банком "БелВЭБ" по целому ряду направлений. Исключительная надежность и эффективность этого взаимодействия предопределила выпуск токенов на инвестиционной онлайн-платформе finstore.by, которая профессионально на практике реализует возможности, предоставляемые ПВТ и Декретом Президента Республики Беларусь "О развитии цифровой экономики".

Сейчас на площадке Finstore.by уже доступны несколько компаний для вложения средств: СООО «Белвест», ОАО «Минский автомобильный завод», ЗАО «Чистый берег» и ООО «Открытая линия».

Ознакомиться с подробной информацией по эмиссии токенов "Открытая линия", а также приобрести их, можно тут: invest.openline.by

*партнерский материал

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вклады, облигации или..? Токены. Фиксированная доходность 6.1% годовых.
 
Новости дня
Новости разные
 
На улице Софии Слуцкой на ходу загорелась машина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика