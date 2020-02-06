На белорусское ICO с максимальной ставкой вышла еще одна компания

Источник материала: Myfin

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C 5 февраля на инвестиционной онлайн-платформе finstore.by от банка БелВЭБ стали доступны к продаже токены лизинговой компании ООО "Открытая Линия" с фиксированной доходностью 6.1% годовых в долларах США.



Это новый инструмент пассивных инвестиций, аналогичный облигациям. Однако, в отличие от традиционных облигаций, благодаря технологии блокчейн, токены более технологичный, современный и удобный инструмент. От криптовалют, корпоративные токены отличаются тем, что имеют фиксированную номинальную стоимость и не волатильны. Номинированы в долларах США со ставкой 6.10% на три года с полугодовой офертой.

Среди преимуществ:

Доход выплачивается в валюте, в которой эмитированы токены.

Не облагаются подоходным налогом.

Возможность досрочного погашения

Компания "Открытая линия" работает на рынке финансовых услуг более 12 лет, размер лизингового портфеля по итогам 2019 года составляет около 23,8 млн. USD в эквиваленте.

Согласно рэнкингу Ассоциации лизингодателей Беларуси "Открытая линия" занимает шестое место в отрасли в сфере поставок машин и оборудования.

С 2018 года компания является эмитентом трех выпусков собственных ценных бумаг на сумму 1,3 млн USD в эквиваленте. На текущий момент облигации проданы, обязательства перед владельцами ценных бумаг исполняются надлежащим образом, в том числе своевременно и в полном объеме 12 раз выплачен процентный доход за отчетные периоды, а также осуществлены досрочные выкупы по обращению инвесторов.

На протяжении всего периода своей деятельности ответственно выполняет свои обязательства перед банками-партнерами, что подтверждается наличием безупречной кредитной истории.

На протяжении многих лет компания "Открытая линия" успешно и плодотворно сотрудничает с банком "БелВЭБ" по целому ряду направлений. Исключительная надежность и эффективность этого взаимодействия предопределила выпуск токенов на инвестиционной онлайн-платформе finstore.by , которая профессионально на практике реализует возможности, предоставляемые ПВТ и Декретом Президента Республики Беларусь "О развитии цифровой экономики".

Сейчас на площадке Finstore.by уже доступны несколько компаний для вложения средств: СООО «Белвест», ОАО «Минский автомобильный завод», ЗАО «Чистый берег» и ООО «Открытая линия».

Ознакомиться с подробной информацией по эмиссии токенов "Открытая линия", а также приобрести их, можно тут: invest.openline.by