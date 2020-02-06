Умер врач из Уханя, который предупредил коллег о новом коронавирусе и за это оказался в полиции

Ли Вэньлян работал в центральной больницы Уханя и еще 30 декабря прошлого года рассказал своим коллегам о пациентах c вирусной инфекцией. Вначале он думал, что это атипичная пневмония, но потом предупредил коллег, что тип вируса еще не определен. Переписку с бывшими однокурсниками по медицинской школе он вел в WeChat. Вначале он думал, что это атипичная пневмония, но потом предупредил коллег, что тип вируса еще не определен. Переписку с бывшими однокурсниками по медицинской школе он вел в WeChat.





После этого у Вэньляна начались неприятности: его дважды вызывали в полицию Уханя, где отчитали за распространение «ложных комментариев», которые «существенно нарушили общественный порядок».



