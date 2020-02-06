|
Умер врач из Уханя, который предупредил коллег о новом коронавирусе и за это оказался в полиции
Источник материала: Партизан
Умер 35-летний офтальмолог из Уханя Ли Вэньлян, который пытался предупредить коллег о появлении нового вируса. О смерти врача сообщает
После этого у Вэньляна начались неприятности: его дважды вызывали в полицию Уханя, где отчитали за распространение «ложных комментариев», которые «существенно нарушили общественный порядок».
Получив выговор, Ли Вэньлян вернулся к работе. 10 января он лечил от глаукомы женщину, у которой позднее обнаружили новый тип коронавируса 2019-nCoV. В итоге врач, а также его родители заболели. Доктор Ли лечился в той же больнице, в которой работал, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Умер 35-летний офтальмолог из Уханя Ли Вэньлян, который пытался предупредить коллег о появлении нового вируса. О смерти врача сообщает The Global Times.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)