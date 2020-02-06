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В Беларуси могут отменить огнетушитель и аптечку при прохождении техосмотра

06.02.2020 19:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совсем недавно из списка документов, необходимых для прохождения технического осмотра автомобиля, исчезла медицинская справка, и вот стало известно, что это, возможно, только начало упрощения процедуры.

В руководстве «Белтехосмотра» считают, что вполне можно обойтись без многих из предъявляемых документов, в том числе и водительского удостоверения. Проверять, имеет ли водитель право находиться за рулём должна ГАИ и нет никакой необходимости дублировать их работу.

В Беларуси могут отменить огнетушитель и аптечку при прохождении техосмотра

Могут попасть под сокращение и аптечка с огнетушителем. Их проверка никак не относится к оценке состояния транспортного средства, кроме того, для прохождения гостехосмотра они часто просто перекладываются из автомобиля в автомобиль.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Совсем недавно из списка документов, необходимых для прохождения технического осмотра автомобиля, исчезла медицинская справка, и вот стало...
 
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