За 5 дней до смерти Луценко планировал новый спектакль

Заведующий музыкальной частью театра Алексей Ереньков / фото из "Фейсбука"

“Царствие ему небесное. Он был верующим человеком. Всегда говорил: “Наверное, там тоже есть театр, и я обязательно там тоже буду режиссёром”, — не сдерживает эмоций заведующий музыкальной частью театра Алексей Ереньков. С Борисом Луценко он познакомился в далёком 1992 году — а в последний раз виделся меньше недели назад.





“Он выбирал пьесу для постановки. Думал, что взять, что поставить, что будет выглядеть современно. Он и обращался к классикам, и искал каких-то новых авторов, — вспоминает Ереньков. — Закончился наш разговор тем, что он сказал: “Я вот сейчас немножечко отдохну — и мы обязательно встретимся снова, чтобы принять решение. Соберёмся у меня в кабинете, попьём чайку и обсудим, что делать дальше”.





Режиссёр Борис Луценко / sb.by





Режиссёр хотел поставить пьесу Владимира Войновича “Белый биэмдаблъю”. “Один американец знакомится через интернет с русской девушкой и приезжает в Москву, чтобы жениться. Но у него условие: она должна хорошо знать Достоевского, отчего возникают разнообразные смешные перипетии”, — говорится в описании книги. Луценко и Ереньков прорабатывали идею постановки. Поскольку приказа ставить именно эту пьесу не было, были и другие варианты. Но пару дней назад режиссёр попал в больницу.





“Мы не довели до конца это дело. Попытка поставить очередной спектакль сорвалась, — говорит Ереньков. — Вот живёт человек, и кажется, что он всегда весел, полон сил и энергии. Так устроены все творцы, хотя внутри они могут и переживать, и терпеть какие-то отрицательные эмоции, и пересиливать боль”.





Борис Луценко родился в Майкопе в 1937 году. После окончания Белорусского театрально-художественного института работал режиссёром Национального театра имени Янки Купалы, главным режиссёром Национального академического драматического театра имени Максима Горького, главным режиссёром Театра-студии киноактёра. Последние 11 лет был режиссёром-постановщиком театра имени Максима Горького.





Луценко поставил больше 100 спектаклей на сценах Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Швейцарии и Германии. Был режиссёром драмы “Раскиданное гнездо” (1981), фильмов-спектаклей “Затюканный апостол” (1983), “Возвращение в Хатынь” (1984). В 2016 году снялся в короткометражной драме “Под кронами деревьев”.



