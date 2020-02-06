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Трагедия в Петрикове: умер ребенок, стащив из сумочки бабушки все таблетки
Источник материала: Партизан
Настоящая трагедия случилась в райцентре Гомельской области 4 февраля.
Как стало известно
фото носит иллюстративный характер
Как выяснилось позднее, девочка стащила у бабушки из сумочки всего две таблетки, которые принимала женщина. Этой дозы хватило для того, чтобы жизнь ребёнка трагически оборвалась.
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Настоящая трагедия случилась в райцентре Гомельской области 4 февраля.
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