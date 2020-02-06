Трагедия в Петрикове: умер ребенок, стащив из сумочки бабушки все таблетки

«Сильным новостям» , вечером, около 22-х часов, в Центральную райбольницу Петриковского района поступила 1,5-летняя девочка в тяжёлом состоянии. Ей поставили диагноз «Острое медикаментозное отравление». Всего через два часа ребёнок умер. Как стало известно, вечером, около 22-х часов, в Центральную райбольницу Петриковского района поступила 1,5-летняя девочка в тяжёлом состоянии. Ей поставили диагноз «Острое медикаментозное отравление». Всего через два часа ребёнок умер.









фото носит иллюстративный характер





Как выяснилось позднее, девочка стащила у бабушки из сумочки всего две таблетки, которые принимала женщина. Этой дозы хватило для того, чтобы жизнь ребёнка трагически оборвалась.



