Рассказываем, какими особняками владеют задержанные КГБ директора сахарных заводов

Источник материала: Tut.by

Директора всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января. Силовые ведомства долго не комментировали произошедшее, пока ситуацию не прояснил президент. «В течение суток замели всех — это была моя жесткая команда. Все дали показания», — заявил в минувший вторник Александр Лукашенко и добавил, что при обысках у директоров обнаружили много недвижимости, в том числе особняки. REALTY.TUT. BY узнал, что, как минимум, есть из недвижимости у фигурантов «сахарного дела» и где эти дома расположены.

«Сахарный» квартал Городеи в Несвиже

Директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, пожалуй, единственный из четырех задержанных руководителей, кто не жил в том городе, где работает. Особняк Михаила Васильевича расположен вблизи исторической части Несвижа, в коттеджной застройке на берегу пруда «Девичий».



Фото: ctv.by

В 1992 году на участке в 10 соток Криштапович построил двухэтажный кирпичный дом площадью около 200 м² с жилой пристройкой и множеством подсобных помещений — верандой, летней кухней, навесами, сараем и гаражом.

С 5 февраля на участок и дом директора Городейского сахарного комбината, согласно постановлению следственного управления КГБ от 28 января, наложен арест.



Фото: svaboda.org

Напротив Михаила Криштаповича построился его родственник, деловой партнер и владелец СП «Флексасэрвис» Владимир Криштапович. Его фирма также располагалась в Несвиже и занималась выпуском бумажной упаковки — именно в ней и продавали сахар Городейского сахарного комбината.



Изображение: скриншот с yandex.by

Владимир Криштапович построил дом в 260 квадратных метров, с мансардой и верандой. Рядом с Криштаповичами построились Олег Тумилович — директор кондитерского предприятия «Салита» и Николай Говорко, учредитель «Белдана» и земляк Юрия Чижа. На той же улице построился и еще один работник сахарного завода — Евгений Курило.

В двух шагах от Скидельского сахарного комбината

Директор Скидельского сахарного завода Дмитрий Егоров в 2013 году построил дом в коттеджном поселке при заводе. На работу можно было ходить пешком.



Скриншот из видео Скидельского сахарного комбината

Дмитрию Владимировичу принадлежит участок в 13 соток и дом в 240 квадратных метров, а также баня, беседка сарай, гараж. Однако 3 февраля на дом и участок Егорова был наложен арест.



Фото: svaboda.org

В Микрорайоне сахарного завода в Жабинке

Арестована недвижимость и директора Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова. Его дом, построенный в 1980 году, как и у большинства коллег, расположен рядом с заводом, в коттеджном поселке, который так и называется «Микрорайон сахарного завода».



Фото: zhabinka.by

Дом площадью 144 квадратных метра и участок в 7 соток Миронов уже давно переписал на свою супругу Диану, однако несмотря на это, недвижимость попала под арест. Основанием послужило постановление следственного управления КГБ от 28 января.



Изображение: скриншот с yandex.by

Коттеджи слуцких «сахарников»

Дом директора Слуцкого сахарного комбината Николая Прудника также расположен рядом с работой — в коттеджном поселке, застройку которого прозвали в народе «коттеджами сахарников».



Николай Прудник. Скриншот видео телеканала «Беларусь-1»

В собственности у Николая Павловича двухэтажный дом площадью 124 квадратных метра, а также участок в 7 соток. Дом строился давно, еще в 1989 году. Из подсобных помещений — отапливаемая пристройка, две холодных пристройки, веранда, гараж, баня, теплица.



Фото: svaboda.org



Изображение: скриншот с yandex.by

Напомним, руководители всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января и сейчас находятся в СИЗО. Под стражей оказались Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод). Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).

По информации КГБ , которая была озвучена в эфире телеканалап «Беларусь 1», предприятия отгружали продукцию на экспорт Белорусской сахарной компании, значительная его часть уходила «подконтрольным посредникам». Затем этот же сахар перепродавали дороже на своем же рынке. Кроме того, затраты на производство увеличивались за счет продажи российским посредникам упаковки по завышенной стоимости. «Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов», — заявили в КГБ. Сегодня стало известно, что фигурантам «сахарного дела» уже предъявлено обвинение .