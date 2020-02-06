|
Рассказываем, какими особняками владеют задержанные КГБ директора сахарных заводов
Источник материала: Tut.by
Директора всех сахарных заводов страны
«Сахарный» квартал Городеи в Несвиже
Директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, пожалуй, единственный из четырех задержанных руководителей, кто не жил в том городе, где работает. Особняк Михаила Васильевича расположен вблизи исторической части Несвижа, в коттеджной застройке на берегу пруда «Девичий».
В 1992 году на участке в 10 соток Криштапович построил двухэтажный кирпичный дом площадью около 200 м² с жилой пристройкой и множеством подсобных помещений — верандой, летней кухней, навесами, сараем и гаражом.
С 5 февраля на участок и дом директора Городейского сахарного комбината, согласно постановлению следственного управления КГБ от 28 января, наложен арест.
Напротив Михаила Криштаповича построился его родственник, деловой партнер и владелец СП «Флексасэрвис» Владимир Криштапович. Его фирма также располагалась в Несвиже и занималась выпуском бумажной упаковки — именно в ней и продавали сахар Городейского сахарного комбината.
Владимир Криштапович построил дом в 260 квадратных метров, с мансардой и верандой. Рядом с Криштаповичами построились Олег Тумилович — директор кондитерского предприятия «Салита» и Николай Говорко, учредитель «Белдана» и земляк Юрия Чижа. На той же улице построился и еще один работник сахарного завода — Евгений Курило.
В двух шагах от Скидельского сахарного комбината
Директор Скидельского сахарного завода Дмитрий Егоров в 2013 году построил дом в коттеджном поселке при заводе. На работу можно было ходить пешком.
Дмитрию Владимировичу принадлежит участок в 13 соток и дом в 240 квадратных метров, а также баня, беседка сарай, гараж. Однако 3 февраля на дом и участок Егорова был наложен арест.
В Микрорайоне сахарного завода в Жабинке
Арестована недвижимость и директора Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова. Его дом, построенный в 1980 году, как и у большинства коллег, расположен рядом с заводом, в коттеджном поселке, который так и называется «Микрорайон сахарного завода».
Дом площадью 144 квадратных метра и участок в 7 соток Миронов уже давно переписал на свою супругу Диану, однако несмотря на это, недвижимость попала под арест. Основанием послужило постановление следственного управления КГБ от 28 января.
Коттеджи слуцких «сахарников»
Дом директора Слуцкого сахарного комбината Николая Прудника также расположен рядом с работой — в коттеджном поселке, застройку которого прозвали в народе «коттеджами сахарников».
В собственности у Николая Павловича двухэтажный дом площадью 124 квадратных метра, а также участок в 7 соток. Дом строился давно, еще в 1989 году. Из подсобных помещений — отапливаемая пристройка, две холодных пристройки, веранда, гараж, баня, теплица.
Напомним, руководители всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января и сейчас находятся в СИЗО. Под стражей оказались Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод). Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).
По
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На недвижимость некоторых директоров наложен арест.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)