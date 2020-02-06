ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рассказываем, какими особняками владеют задержанные КГБ директора сахарных заводов

06.02.2020 19:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Директора всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января. Силовые ведомства долго не комментировали произошедшее, пока ситуацию не прояснил президент. «В течение суток замели всех — это была моя жесткая команда. Все дали показания», — заявил в минувший вторник Александр Лукашенко и добавил, что при обысках у директоров обнаружили много недвижимости, в том числе особняки. REALTY.TUT. BY узнал, что, как минимум, есть из недвижимости у фигурантов «сахарного дела» и где эти дома расположены.

«Сахарный» квартал Городеи в Несвиже

Директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, пожалуй, единственный из четырех задержанных руководителей, кто не жил в том городе, где работает. Особняк Михаила Васильевича расположен вблизи исторической части Несвижа, в коттеджной застройке на берегу пруда «Девичий».


Фото: ctv.by

В 1992 году на участке в 10 соток Криштапович построил двухэтажный кирпичный дом площадью около 200 м² с жилой пристройкой и множеством подсобных помещений — верандой, летней кухней, навесами, сараем и гаражом.

С 5 февраля на участок и дом директора Городейского сахарного комбината, согласно постановлению следственного управления КГБ от 28 января, наложен арест.


Фото: svaboda.org

Напротив Михаила Криштаповича построился его родственник, деловой партнер и владелец СП «Флексасэрвис» Владимир Криштапович. Его фирма также располагалась в Несвиже и занималась выпуском бумажной упаковки — именно в ней и продавали сахар Городейского сахарного комбината.


Изображение: скриншот с yandex.by

Владимир Криштапович построил дом в 260 квадратных метров, с мансардой и верандой. Рядом с Криштаповичами построились Олег Тумилович — директор кондитерского предприятия «Салита» и Николай Говорко, учредитель «Белдана» и земляк Юрия Чижа. На той же улице построился и еще один работник сахарного завода — Евгений Курило.

В двух шагах от Скидельского сахарного комбината

Директор Скидельского сахарного завода Дмитрий Егоров в 2013 году построил дом в коттеджном поселке при заводе. На работу можно было ходить пешком.


Скриншот из видео Скидельского сахарного комбината

Дмитрию Владимировичу принадлежит участок в 13 соток и дом в 240 квадратных метров, а также баня, беседка сарай, гараж. Однако 3 февраля на дом и участок Егорова был наложен арест.


Фото: svaboda.org

В Микрорайоне сахарного завода в Жабинке

Арестована недвижимость и директора Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова. Его дом, построенный в 1980 году, как и у большинства коллег, расположен рядом с заводом, в коттеджном поселке, который так и называется «Микрорайон сахарного завода».


Фото: zhabinka.by

Дом площадью 144 квадратных метра и участок в 7 соток Миронов уже давно переписал на свою супругу Диану, однако несмотря на это, недвижимость попала под арест. Основанием послужило постановление следственного управления КГБ от 28 января.


Изображение: скриншот с yandex.by

Коттеджи слуцких «сахарников»

Дом директора Слуцкого сахарного комбината Николая Прудника также расположен рядом с работой — в коттеджном поселке, застройку которого прозвали в народе «коттеджами сахарников».


Николай Прудник. Скриншот видео телеканала «Беларусь-1»
 

В собственности у Николая Павловича двухэтажный дом площадью 124 квадратных метра, а также участок в 7 соток. Дом строился давно, еще в 1989 году. Из подсобных помещений — отапливаемая пристройка, две холодных пристройки, веранда, гараж, баня, теплица.


Фото: svaboda.org

Изображение: скриншот с yandex.by

Напомним, руководители всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января и сейчас находятся в СИЗО. Под стражей оказались Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод). Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).

По информации КГБ, которая была озвучена в эфире телеканалап «Беларусь 1», предприятия отгружали продукцию на экспорт Белорусской сахарной компании, значительная его часть уходила «подконтрольным посредникам». Затем этот же сахар перепродавали дороже на своем же рынке. Кроме того, затраты на производство увеличивались за счет продажи российским посредникам упаковки по завышенной стоимости. «Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов», — заявили в КГБ. Сегодня стало известно, что фигурантам «сахарного дела» уже предъявлено обвинение.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Поддельный документ, ножи, ружьё... Что пытаются пронести в метро пассажиры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика