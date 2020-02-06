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Купаловский университет и Гродненская православная епархия определили направления сотрудничества на 2020 год

06.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Купаловский университет и Гродненская православная епархия определили направления сотрудничества на 2020 год

Новую программу сотрудничества ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко и Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий подписали сегодня, 6 февраля.
 
Документ предусматривает реализацию совместных проектов в разных направлениях: проведение научно-исследовательской работы и инновационной деятельности, а также организация мероприятий воспитательного и социального характера.
 
– Это уже традиционное для нас мероприятие, – отметила ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко. – Мы встречаемся в начале каждого года, чтобы обсудить, в каких направлениях мы будем работать дальше. И я очень рада, что договор, который был подписан между Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы и Гродненской епархией Белорусской православной церкви, успешно реализуется, и постоянно появляются новые проекты.
В свою очередь, Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий отметил, что это сотрудничество и проведение образовательных и духовных мероприятий, а также совместная волонтерская деятельность обогащают как представителей церкви, так и студентов и сотрудников университета.
 
Содержание договора между Купаловским университетом и Гродненской православной епархией ежегодно подкрепляется новой программой сотрудничества, которая подписывается сторонами во время официальной встречи. В программе отображаются все совместные мероприятия на ближайший год. Так, среди запланированных на 2020 год мероприятий – участие представителей университета в Международном фестивале православных песнопений «Коложский благовест», организация и проведение научной конференции, посвященной 500-летию Жировичского Свято-Успенского монастыря, и XIX Научно-образовательных Коложских чтений, а также многочисленные литературные выставки, образовательные лекции, воспитательные беседы и духовные встречи. Кроме того, в этом году на базе Купаловского университета и Гродненской епархии пройдет конференция, которая будет посвящена памяти проповедника Леонтия Карповича. Научный форум запланирован на сентябрь 2020 года. Уже известно, что в конференции примут участие представители из стран ближнего зарубежья.
 

К слову, в 2019 году в ГрГУ имени Янки Купалы совместно с Гродненской епархией Белорусской православной церкви было проведено более 70 мероприятий. Преподаватели университета читали лекции в приходах Гродненской епархии и публиковались в научных изданиях по теме истории Белорусской Православной церкви и Гродненской епархии. Были подготовлены дипломные и магистерские работы по истории Белорусской Православной Церкви. Кроме того, сотрудники и студенты факультета искусств и дизайна занимались оформлением икон для Свято-Покровского кафедрального собора. В университете уже не один год работают волонтерские отряды, которые сотрудничают с Гродненским благотворительным обществом Гродненской епархии Белорусской Православной Церкви.

www.grsu.by
 
 
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Новую программу сотрудничества ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко и Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий подписали сегодня, 6 февраля.  ...
 
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