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Второй белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Китай

06.02.2020 19:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Второй самолёт с белорусской гуманитарной помощью прибыл в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военно-транспортный ИЛ-76 доставил 20 тонн средств для профилактики и контроля эпидемии коронавируса.  

Второй белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Китай

Среди них – средства для обеззараживания, дезинфекции инструментов и помещений. Свою помощь предоставил также «Великий камень». Индустриальный парк передал тонну масок, респираторов и халатов.

Второй белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Китай

Второй белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Китай

Это уже второй груз гуманитарной помощи, который наша страна передала Китаю. Первый самолет, который был отправлен в Поднебесную 29 января, доставил также около 20 тонн груза. 

«Наши лётчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом

Второй белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Китай

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Новости мира. Второй самолёт с белорусской гуманитарной помощью прибыл в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военно-транспортный ИЛ-76 доставил 20...
 
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