Поддельный документ, ножи, ружьё... Что пытаются пронести в метро пассажиры

— В минувшем году сотрудники службы безопасности Минского метрополитена при досмотре пассажиров обнаружили 3 200 предметов, запрещенных к перевозке этим видом транспорта, — рассказал заместитель начальника службы безопасности предприятия Валерий Клиндюк. — В их числе 82 предмета, свободный оборот которых запрещен на территории Беларуси. Среди выявленных экземпляров, например, 2 единицы боевого травматического оружия, одно охотничье ружье, 3 газовых и пневматических пистолета, 41 боеприпас (имеются в виду патроны) и 34 единицы холодного оружия.





В. Клиндюк уточнил, что в разряд холодного оружия попадают, к примеру, ножи и кастеты. Чтобы отнести, скажем, нож к группе холодного оружия, он должен соответствовать целому комплексу критериев, начиная от длины клинка (лезвия) и заканчивая материалом, из которого изготовлен. Так что домохозяйкам и мастеровитым мужчинам беспокоиться не стоит: по словам замначальника службы безопасности, большой разделочный нож, купленный в магазине, холодным оружием не сочтут.





За год было выявлено также 16 случаев использования пассажирами чужих документов, дающих право на льготный проезд либо имеющих признаки подделки. Людей, совершающих такие правонарушения, метрополитеновцы передают сотрудникам органов внутренних дел.





Почти в 780 случаях принимались меры реагирования по фактам обнаружения на объектах подземки бесхозных предметов.





— Любая бесхозная вещь в метро — потенциальная опасность, — подчеркивает В. Клиндюк. — К счастью, ни в одном случае опасения не подтвердились, но однажды пришлось даже привлекать сотрудников спецподразделений, поскольку наши работники не могли определить, что находится внутри.





Дважды сотрудники метрополитена вызывали представителей органов внутренних дел, когда пассажиры неудачно пошутили. Причем шутки обернулись плохими последствиями.









— При досмотровых мероприятиях на вопрос «Что у вас в сумке?» эти пассажиры ответили: «Взрывчатка». В обоих случаях вызывали сотрудников милиции, проводились доследственные проверки, по материалам которых Следственный комитет принимал решения о возбуждении уголовного дела по ст. 340 УК или об отказе в возбуждении дела. Но мы не отслеживаем, чем завершились эти истории, это уже не наша задача, — рассказал В. Клиндюк.





В службе безопасности метрополитена работает 601 сотрудник. По словам замначальника подразделения, основную массу жалоб по их работе составляют нарекания пассажиров на досмотровые мероприятия:





— Люди спрашивают: почему именно мои вещи проверяют? Пытаемся объяснить, что у нас нет арочных металлодетекторов, как в метро многих других городов мира, поэтому проводим непрерывный выборочный досмотр. Более 800 тыс. человек в сутки проверить мы не можем, сотрудники приглашают к досмотру лишь тех, кого считают нужным, исходя из опыта, интуиции. В любом случае это делается только в целях безопасности всех пассажиров, — поясняет В. Клиндюк.







