В Минске показали совместные книжные издания России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На книжной выставке в Минске показали совместные издания Беларуси и России. Книги выпущены при поддержке постоянного комитета Союзного государства. В год 75-летия Победы основная тематика – военная, сообщает «МИР 24».

Посетителям стенда Союзного государства презентовали целый ряд новинок, посвященных героям Великой Отечественной войны, а также еще не вышедшие материалы. Книга о легендарной битве подо Ржевом только готовится к печати. Она появится в магазинах в течение года.

«Мы посвящаем свои издания историческим фигурам, ремеслам, поэтам. Мы издавали и путеводитель по Союзному государству», – сказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.