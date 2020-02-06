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В Минске показали совместные книжные издания России и Беларуси
06.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На книжной выставке в Минске показали совместные издания Беларуси и России. Книги выпущены при поддержке постоянного комитета Союзного государства. В год 75-летия Победы основная тематика – военная, сообщает «МИР 24».
Посетителям стенда Союзного государства презентовали целый ряд новинок, посвященных героям Великой Отечественной войны, а также еще не вышедшие материалы. Книга о легендарной битве подо Ржевом только готовится к печати. Она появится в магазинах в течение года.
«Мы посвящаем свои издания историческим фигурам, ремеслам, поэтам. Мы издавали и путеводитель по Союзному государству», – сказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
За последнее время при участии постоянного комитета Союзного государства вышло несколько изданий, посвященных важным историческим событиям и знаковым личностям двух стран. Их можно будет увидеть на
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Посетителям стенда Союзного государства презентовали целый ряд новинок, посвященных героям Великой Отечественной войны, а также еще не вышедшие материалы.
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