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Макей: Беларусь продолжит укреплять сотрудничество с РФ, но не будет на ней зацикливаться

06.02.2020 20:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь продолжит укреплять всестороннее сотрудничество с Россией, но не будет зацикливаться только на этом одном направлении, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Мы намерены и дальше укреплять всестороннее сотрудничество с Россией. Но это не значит, что мы должны зацикливаться только на одном направлении", - сказал Макей в четверг в Софии после переговоров с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой. Главу МИД цитирует госагентство БелТА.


Министр констатировал, что у Беларуси исторически сложились хорошие отношения с "большим восточным соседом", но вместе с тем республика "будет двигаться в том направлении, которое будет соответствовать ее национальным интересам".

"Наша принципиальная позиция в том, что мы не можем и не должны дружить с кем-то в ущерб кому-то", - добавил Макей.
 
 
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Беларусь продолжит укреплять всестороннее сотрудничество с Россией, но не будет зацикливаться только на этом одном направлении, заявил министр иностранных дел...
 
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