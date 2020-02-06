Первенство Ленинского района г. Бреста по баскетболу среди юношей состоялось

Источник материала: Виртуальный Брест

Баскетбол входит в программу Олимпийских игр с 1936 года и является одним из любимых видов спорта у современной молодежи.

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Для того чтобы стать хорошим баскетболистом, необходимо быть здоровым, развивать у себя физическую силу и выносливость, точность броска, выработать навыки командной игры. А это, согласитесь, непросто.





6 февраля 2020 состоялись финальные игры Первенства. На протяжении четырех дней в спортзалах средних школ №№ 16, 27, 33 юноши школ и гимназий состязались в меткости и умении играть в команде.





Победителей, как всегда, трое.

1 место – ГУО «Средняя школа № 17 г. Бреста».

2 место – ГУО «Средняя школа № 16 г. Бреста».

3 место – ГУО «Средняя школа № 27 г. Бреста».

«Лучшим баскетболистом» Ленинского района стал Рекун Иван, учащийся средней школы № 27.





Поздравляем победителей районного первенства по баскетболу, и желаем новых спортивных побед!







