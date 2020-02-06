Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Источник материала: Виртуальный Брест

В настоящее время без фотоловушек уже невозможно представить современных научных исследований дикой природы. Автономные камеры работают абсолютно бесшумно и даже ночью используют инфракрасную подсветку, невидимую животным.





Зубр в старовозрастной дубраве

Поэтому все снимки получаются максимально реалистичными, а животные проявляют свое естественное поведение.

Уже несколько лет учёные проводят мониторинговые исследования в Беловежской пуще за видами птиц, которые заселяют искусственные гнездовья. Однако кроме модельных видов на фотоловушках попадаются и другие обитатели древнего леса. Предлагаем вам посмотреть кто случайно попался в кадр.





Куница лесная проверяет синичник с птенцами





Соня лесная





Волк





Кабаны





Лиса





Молодой волк





Новорожденный зубрёнок





Канюк





Серая неясыть





Оленуха





Большой пёстрый дятел





Енотовидная собака





Сойка





Зубр





Оленуха с олененком





Олени на переходе





Желна





Белка





Серая неясыть





Самец косули





Оленуха обнюхивает гнездовье для птиц





Канюк





Зубр одинец





Лесная куница





Научный сотрудник во время исследований