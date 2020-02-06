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Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще
06.02.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В настоящее время без фотоловушек уже невозможно представить современных научных исследований дикой природы. Автономные камеры работают абсолютно бесшумно и даже ночью используют инфракрасную подсветку, невидимую животным.
Зубр в старовозрастной дубраве
Поэтому все снимки получаются максимально реалистичными, а животные проявляют свое естественное поведение.
Уже несколько лет учёные проводят мониторинговые исследования в Беловежской пуще за видами птиц, которые заселяют искусственные гнездовья. Однако кроме модельных видов на фотоловушках попадаются и другие обитатели древнего леса. Предлагаем вам посмотреть кто случайно попался в кадр.
Куница лесная проверяет синичник с птенцами
Соня лесная
Волк
Кабаны
Лиса
Молодой волк
Новорожденный зубрёнок
Канюк
Серая неясыть
Оленуха
Большой пёстрый дятел
Енотовидная собака
Сойка
Зубр
Оленуха с олененком
Олени на переходе
Желна
Белка
Серая неясыть
Самец косули
Оленуха обнюхивает гнездовье для птиц
Канюк
Зубр одинец
Лесная куница
Научный сотрудник во время исследований
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В настоящее время без фотоловушек уже невозможно представить современных научных исследований дикой природы. Автономные камеры работают абсолютно бесшумно и...
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