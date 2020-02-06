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Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

06.02.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В настоящее время без фотоловушек уже невозможно представить современных научных исследований дикой природы. Автономные камеры работают абсолютно бесшумно и даже ночью используют инфракрасную подсветку, невидимую животным.

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Зубр в старовозрастной дубраве

Поэтому все снимки получаются максимально реалистичными, а животные проявляют свое естественное поведение.

Уже несколько лет учёные проводят мониторинговые исследования в Беловежской пуще за видами птиц, которые заселяют искусственные гнездовья. Однако кроме модельных видов на фотоловушках попадаются и другие обитатели древнего леса. Предлагаем вам посмотреть кто случайно попался в кадр.

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Куница лесная проверяет синичник с птенцами

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Соня лесная

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Волк

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Кабаны

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Лиса

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Молодой волк

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Новорожденный зубрёнок

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Канюк

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Серая неясыть

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Оленуха

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Большой пёстрый дятел

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Енотовидная собака

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Сойка

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Зубр

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Оленуха с олененком

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Олени на переходе

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Желна

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Белка

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Серая неясыть

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Самец косули

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Оленуха обнюхивает гнездовье для птиц

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Канюк

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Зубр одинец

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Лесная куница

Зубры, волки, совы и даже научные сотрудники. Кто попался в фотоловушки в Беловежской пуще

Научный сотрудник во время исследований

 
 
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  В настоящее время без фотоловушек уже невозможно представить современных научных исследований дикой природы. Автономные камеры работают абсолютно бесшумно и...
 
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