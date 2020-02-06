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В Беларуси хотят пересмотреть налоговые вычеты для семей с детьми. Сколько сейчас они составляют

06.02.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси хотят пересмотреть в сторону увеличения стандартные налоговые вычеты для семей, которые воспитывают детей. Речь об этом шла на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, сообщает Федерация профсоюзов.

В Беларуси хотят пересмотреть налоговые вычеты для семей с детьми. Сколько сейчас они составляют

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В этом году налоговый вычет на ребенка до 18 лет или на каждого иждивенца составляет 34 рубля, для одиноких родителей, родителей двух и более детей, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет — 65 рублей. С этой суммы не уплачивается подоходный налог.

Замминистра по налогам и сборам Элла Селицкая сообщила, что за последние два года власти дважды рассматривали вопрос повышения стандартного налогового вычета для семей с детьми. В частности, в прошлом году обсуждалось предложение увеличить налоговый вычет до бюджета прожиточного минимума, но эта сумма оказалась слишком большой.

— В начале января прошлого года в Беларуси проживали 1 млн 868 тыс. 329 несовершеннолетних детей. Таким образом, на налоговые вычеты имели право более 3 млн 600 тыс. человек. Если умножить это число на сумму прожиточного минимума, получится, что потеря бюджета составит 1 млрд 315 млн 200 тыс. рублей, что в 6 раз больше, чем сейчас, — сообщила Элла Селицкая.

В текущем году Министерство по налогам и сборам планирует проанализировать все имеющиеся налоговые послабления, в том числе вычеты, чтобы внедрить адресную социальную поддержку.

С 1 января 2020 года некоторые стандартные налоговые вычеты увеличились, также изменились суммы, которые не облагаются подоходным налогом.

 
 
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  В Беларуси хотят пересмотреть в сторону увеличения стандартные налоговые вычеты для семей, которые воспитывают детей. Речь об этом шла на заседании...
 
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