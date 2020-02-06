Санстанция: гриппа в Слуцке пока нет

Источник материала: Слуцк Город

К началу февраля в Слуцке не было зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания гриппом, пишет МЛЫН.BY со ссылкой на местную санстанцию.

— У нас иногда можно услышать, что врачи ставят только диагноз «ОРВИ», а грипп специально не упоминается. Но важно понимать, что в поликлиниках и больницах грипп диагностировать не могут. Вирус гриппа можно выявить только лабораторно. Для этого берется мазок, отправляется в лабораторию, его исследуют и только тогда подтверждают или опровергают наличие гриппа, — рассказал врач-эпидемиолог Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии Николай Леневич. — В Слуцком районе к началу февраля лабораторно случаи заболевания гриппом не подтвердились.

Специалист отмечает, что главное средство борьбы с эпидемией гриппа - своевременная вакцинация. В этом году в Слуцке и районе прививку сделали около 40% населения.

Как сократить риск заражения респираторными вирусами: