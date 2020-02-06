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Санстанция: гриппа в Слуцке пока нет

06.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

К началу февраля в Слуцке не было зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания гриппом, пишет МЛЫН.BY со ссылкой на местную санстанцию.

— У нас иногда можно услышать, что врачи ставят только диагноз «ОРВИ», а грипп специально не упоминается. Но важно понимать, что в поликлиниках и больницах грипп диагностировать не могут. Вирус гриппа можно выявить только лабораторно. Для этого берется мазок, отправляется в лабораторию, его исследуют и только тогда подтверждают или опровергают наличие гриппа, — рассказал врач-эпидемиолог Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии Николай Леневич. — В Слуцком районе к началу февраля лабораторно случаи заболевания гриппом не подтвердились.

Специалист отмечает, что главное средство борьбы с эпидемией гриппа - своевременная вакцинация. В этом году в Слуцке и районе прививку сделали около 40% населения.

Как сократить риск заражения респираторными вирусами:

  • избегайте тесных контактов с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания;
  • сократите время пребывания в местах массового скопления людей;
  • мойте руки с мылом регулярно и тщательно;
  • промывайте полость носа и рта, особенно после посещения улицы и общественного транспорта;
  • проветривайте, увлажняйте воздух и делайте влажную уборку жилья;
  • используйте средства профилактики вирусных инфекций.

  • МЛЫН.BY
 
 
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К началу февраля в Слуцке не было зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания гриппом, пишет МЛЫН.BY со ссылкой на местную...
 
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